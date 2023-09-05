- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 170 (169) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 394 (387) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT COMMERZBANK AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 10,80 (12,50) EUR - HSBC HEBT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 56 (57) EUR - HSBC SENKT FRESENIUS SE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 33 EUR - WDH/SOCGEN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 76 (81) EUR - 'HOLD' - BARCLAYS SENKT SOCIETE GENERALE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 30 (35) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 91 (93) CHF - 'EQUAL WEIGHT'- BERENBERG HEBT SANOFI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 115 (107) EUR- BERENBERG SENKT ROCHE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 290 (320) CHF - JPMORGAN SENKT AHOLD DELHAIZE AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT)- JPMORGAN SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...