Lindau (Bodensee) (ots) -Bodensee Trips & Tours, die Incoming-Agentur der Lindau Tourismus und Kongress GmbH, stellt eine maßgeschneiderte Laufreise zum Sparkasse 3-Länder-Marathon am Bodensee vor. Das lange Wochenende vom 06. bis zum 09. Oktober 2023 bietet ab 379,00 EUR p.P. im Doppelzimmer alle Voraussetzungen für eine gelungene Kombination aus sportlichen Höhepunkten und Urlaub.Das Laufreise-Paket ist auf die Wettkampfvorbereitung der Läuferinnen und Läufer abgestimmt. Zum Beispiel bietet es genügend Flexibilität für letzte Lockerungsläufe in Eigenregie oder die Teilnahme an den beliebten Sightseeing Runs des Marathon-Veranstalters. Ein echtes Komfort-Plus: Dank enthaltener Wildcard ist der lästige Anmeldevorgang bereits erledigt - die Startnummer wartet bei der Anreise einfach im Hotelzimmer.Vielfältiges Rahmenprogramm für Entspannung und InspirationDas Herzstück der Laufreise bildet ein vielseitiges Rahmenprogramm, das den individuellen Gestaltungswünschen der Teilnehmenden Raum gibt. Dazu gehören unter anderem:- Therme Lindau inklusive Sauna-Gutschein: Nach dem Wettkampf können die Läuferinnen und Läufer 2 Stunden Regeneration mit Blick auf den See und die Berge genießen - eine Gelegenheit, den Lauf Revue passieren zu lassen und auf das Erreichte stolz zu sein.- Panoramafahrt mit dem Schiff: Die malerische Umgebung lässt sich bei einer entspannten Schifffahrt erkunden, die beeindruckende Ausblicke auf den Bodensee und die Alpen bietet.- Geführter Stadtrundgang durch Lindau: Die historische Altstadt von Lindau lernen die Teilnehmenden bei einem geführten Rundgang näher kennen, der Einblicke in die Kultur und Geschichte der Region gewährt.- Mentales Jogging bei "Andy Warhol - STARS & STORIES": Im Kunstmuseum Lindau ermöglicht ein Audioguide ein Eintauchen in die Welt von Andy Warhol. Inspirierende Kunstwerke bieten nicht nur eine mentale Vorbereitung auf den Lauf, sondern auch eine inspirierende Erfahrung.- Freie Fahrt mit Bus und Regionalbahn: Der öffentliche Nahverkehr der Region Bodensee-Oberschwaben ermöglicht es den Läufern, die Umgebung flexibel und bequem zu erkunden.Ideale Lage der Unterkünfte für den perfekten StartAlle ausgewählten Unterkünfte liegen in unmittelbarer Nähe des Startpunkts. Das gewährleistet einen reibungslosen Beginn des Laufereignisses, verspricht aber noch einen weiteren Vorteil als nur die Nähe zur Strecke. Hier können Läufer in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten Erfahrungen austauschen und Wettkampf-Strategien beratschlagen.Nähere Informationen unter: https://www.lindau.de/laufreise-marathon-bodensee/ oderÜber den Sparkasse 3-Länder-MarathonDer Sparkasse 3-Länder-Marathon am Bodensee ist ein international anerkanntes Laufevent und ein echtes Highlight im Läuferleben. Die flache Strecke verspricht nicht nur beste sportliche Bedingungen, sondern bietet den Läuferinnen und Läufern auch eine einzigartige Kulisse mit weiten Blicken und einem unvergleichlichen Alpenpanorama.Start ist auf der Lindauer Insel, direkt am Seehafen vor der Kulisse der weitbekannten Hafeneinfahrt mit Bayerischem Löwen und Leuchtturm. Über die Lindauer Seebrücke geht es aufs Festland, immer am Ufer des Bodensees entlang - von Deutschland über Österreich in die Schweiz, dabei ein Stück am Rhein entlang und wieder zurück nach Österreich, wo im Bregenzer Sportstadion der Zieleinlauf stattfindet.Über Bodensee Trips & ToursBodensee Trips & Tours ist als Incoming-Agentur ein Geschäftsbereich der Lindau Tourismus und Kongress GmbH für maßgeschneiderte Reisepakete. Mit Fokus auf Qualität und Vielfalt ermöglicht das Unternehmen besondere Erlebnisse in der Vierländerregion Bodensee.Website: https://www.bodensee-trips-tours.com/Verlosungsangebot für MedienMedien haben die Möglichkeit, Wildcards für den Sparkasse 3-Länder-Marathon unter ihren Lesern zu verlosen. Interessierte Medienvertreter wenden sich bei redaktioneller Berichterstattung über das Event gerne an presse@lindau-tourismus.de.Pressekontakt:Kathrin HaasLindau Tourismus und Kongress GmbHTelefon: +49 8382 8899700E-Mail: presse@lindau-tourismus.deOriginal-Content von: Lindau Tourismus und Kongress GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096654/100910825