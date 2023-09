Der DAX ist gestern mit einem Minus von 0,1% in die neue Woche gestartet. Rückblick: Ohne die Unterstützung der Wall Street - in den USA blieben die Börsen am gestrigen Montag feiertagsbedingt geschlossen - konnte der deutsche Leitindex keine neuen Akzente setzen. Dabei sprangen die Blue Chips schon mit dem Opening bei 15.905 in die Gewinnzone (Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...