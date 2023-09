Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: View From The Top | Faszination FlughafenAls Passagier kennt man die Sicherheitskontrolle, die Gates und die Flieger von innen. Doch was es alles braucht, um den Betrieb am Flughafen am Laufen zu halten und womit ein Flughafenbetreiber Umsatz macht, erklärt Flughafen Wien Vorstand Julian Jäger. Auch gibt es spannende Einblicke in das Reiseverhalten der Passagiere - Jetzt und in Zukunft! 0:00 Einleitung 2:20 Der Flughafen Wien als Unternehmen 4:25 Was macht den Full-Service-Betrieb am Flughafen Wien besonders 7:45 Wie sich ein Flughafen Wettbewerbsvorteile schafft 10:22 Das große Geschäftsmodell Flughafen - Kurz angerissen14:02 Über die Eigentümerstruktur und große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...