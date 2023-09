Anmeldungen für die 2023er Ausgabe der Reply Cyber Security Challenge, die bereits zum sechsten Mal stattfindet, sind ab heute möglich. Der Online-Wettbewerb für Teams richtet sich an junge Talente und Enthusiasten für Cybersicherheit aus der ganzen Welt und verzeichnete im Jahr 2022 die Teilnahme von mehr als 3800 Teams aus 95 Ländern.

Bei diesem Wettbewerb, der am Freitag, den 13. Oktober stattfindet, treten Teams von 2 bis 4 Spielern in einem 24-stündigen intensiven Capture The Flag (CTF) Marathon gegeneinander an, um Schwachstellen zu identifizieren, die in Software- und Computersystemen versteckt wurden.

Die von Reply Keen Minds, einem Team von Reply Cyber Security Experten, entwickelten Aufgaben bestehen aus jeweils fünf Leveln in fünf verschiedenen Spielkategorien (Coding, Web, Miscellaneous, Binary und Crypto). Die Teilnehmer müssen versuchen, Sicherheitsprobleme und Rätsel mit steigendem Schwierigkeitsgrad in kürzester Zeit zu lösen

In diesem Jahr wird auch die University Students' League wieder stattfinden, bei der jeder Studierende sowohl Punkte für sein Team als auch für seine Universität sammeln kann. Die Universität mit der höchsten Gesamtpunktzahl, basierend auf den Leistungen aller Coder dieser Universität, wird einen Preis gewinnen, der entweder eine finanzielle Unterstützung für ein Universitätsprojekt oder ein Arcade-Spiel für Gemeinschaftsräume sein kann.

Ab heute können sich Teilnehmer bis zum 12. Oktober kostenlos auf der Website challenges.reply.com für den Wettbewerb anmelden, indem sie entweder ihr eigenes Team registrieren oder sich einem bestehenden Team anschließen. Zur Vorbereitung können Aufgaben aus früheren Reply Cyber Security Challenges in einer "Sandbox"-Umgebung gelöst werden.

Die Siege werden an die drei Teams vergeben, die am Ende des Wettbewerbs die höchste Punktzahl erreicht haben und ihre angewandten Strategien zur Lösung der Aufgaben dokumentieren können. Die Gesamtpunktzahl setzt sich aus der Anzahl der gefundenen Flaggen und einem Bonus für die Schnelligkeit bei der Lösung der Aufgaben zusammen.

Der Wettbewerb findet im Rahmen des European Cyber Security Month (ECSM)statt, einer europaweiten Kampagne, die jedes Jahr im Oktober das Bewusstsein von Bürgern, Organisationen, Unternehmen und Institutionen für Cyberrisiken schärfen soll.

Die Reply Cyber Security Challenge ist Teil des Reply Challenge Programms. Gemeinsam mit dem Masterprogramm in Digital Finance an der POLIMI Graduate School of Management und dem AI Cloud Studienprogramm am Politecnico di Torino sowie der Reply Code For Kids Initiative dient sie als Beispiel für das Engagement von Reply bei der Entwicklung innovativer Ausbildungsmodelle für junge Generationen. Die Challenges von Reply umfassen heute eine Gemeinschaft von über 140.000 Spielern.

Anmeldungen für die Reply Cyber Security Challenge sind bis zum 12. Oktober möglich. Alle Informationen finden Sie unter: challenges.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. http://www.reply.de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230905634402/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 117711594

Aaron Miani

a.miani@reply.com

Tel. +44 2077 306000