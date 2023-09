Linz (www.anleihencheck.de) - China versucht durch eine Reihe an Maßnahmen den angeschlagenen Immobilienmarkt zu stützen und kündigt eine Lockerung der Regeln für die Vergabe von Hypotheken an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde nun in der 15-Millionen-Einwohner-Metropole Guangzhou für Hauskäufer unabhängig ihrer Kreditwürdigkeit möglich sein, Vorzugsdarlehen zu nutzen. Weitere Großstädte wie Peking, Shenzhen und Shanghai sowie zahlreiche kleinere Städte könnten diesem Beispiel folgen. ...

