Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen fallen den zweiten Tag in Folge, so die Analysten der Nord LB.Marktteilnehmer würden erwarten, dass die EZB die Zinsen noch für einen längeren Zeitraum hochhalten werde. Higher for longer is the name of the game.Auf die bereits zweiten, endgültigen Zahlen zu den einzelnen S&P Global PMIs der verschiedenen Länder werde heute wieder einmal nicht stark geachtet. Spannender könnten da schon die europäischen Erzeugerpreise als möglicher Vorlaufindikator für die Konsumentenpreise mit einem signifikanten Rückgang - allerdings für den weit zurückliegenden Juli - werden. Auch die Auftragseingänge langlebiger Güter (Durables) aus den USA würden heute als bereits zweite und damit endgültige Veröffentlichung schnell zu den Akten gelegt werden können. Die US-Auftragseingänge in der Industrie seien zwar tatsächlich neu, aber eben stark von den Durables bereits beeinträchtigt, sodass sich jede potenzielle Überraschung in Grenzen halten sollte. (05.09.2023/alc/a/a) ...

