Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) startete am Dienstagmorgen mit einem Minus von knapp 4% in den deutschen Handel. Anleger werden es verschmerzen können, ist die Aktie des chinesischen Autobauers seit Jahresbeginn doch mit gut 25% im Plus. Handelt es sich nur um Gewinnmitnahmen oder gibt es schlechte Nachrichten von Build your dreams? BYD vorgestellt BYD ("Build your dreams") ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem im Bereich der Herstellung von ...

