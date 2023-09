Aarau (ots) -BestDrive by Continental ist die neue Servicemarke, die aus den Traditionsmarken Adam Touring und Pneu Egger hervorgegangen ist. Unter dem Dach der CONTITRADE SCHWEIZ AG wurden die Geschicke der Unternehmen bislang gelenkt. Nun hat auch die übergeordnete Umfirmierung zur BestDrive Switzerland AG stattgefunden.Neuer Name, bewährte Servicequalität: Die neue Werkstattmarke BestDrive by Continental ist erstmals seit dem späten Frühjahr dieses Jahres auf dem Schweizer Markt aktiv. Sowohl die beiden Schweizer Traditionsmarken Adam Touring und Pneu Egger als auch die neue Servicemarke BestDrive by Continental waren bislang unter der CONTITRADE SCHWEIZ AG vereint. Um das Rebranding der Handelstöchter der Continental AG auch in diese Richtung abzurunden, erfolgte jetzt die Umfirmierung in BestDrive Switzerland AG.«Für uns ist die Umfirmierung der nächste logische Schritt im Rebranding unseres Schweizer Markenauftritts. Endlich tragen unsere Filialen und die Zentrale den gleichen Namen. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, mit gebündelter Leistung die nächsten Schritte der Transformation zu begehen. Dabei steht weiterhin für uns ein Ziel ganz klar im Vordergrund: All unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten», erklärt Patrick Matejcek, Managing Director der BestDrive Switzerland AG.Über BestDriveSwitzerland:BestDrive Switzerland AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Continental AG, welche als innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Mobilität weltweit erfolgreich tätig ist. BestDrive Switzerland AG vereint die Filialnetze der Reifen- und Autoservice-Spezialisten von Adam Touring und Pneu Egger neu unter dem Namen BestDrive by Continental.Rückfragehinweis:BestDrive Switzerland AGPressestellepresse.ch@bestdrive.chOriginal-Content von: ContiTrade Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093149/100910839