Die Wirtschaft in China wieder mit ganz schwachen Daten (Caixin Einkaufsmanagerindex) - aber in den USA herrscht noch großer Optimismus, dass eine harte Landung der Wirtschaft nicht kommen wird. Dieser Optimismus dürfte sich jedoch als falsch erweisen: die Infation zieht wieder deutlich an, während die US-Konjunktur schwächer wird, weil die US-Konsumenten nun ihr Pulver (Ersparnisse ...

