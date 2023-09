Vonovia steht schon in Kürze der Rauswurf aus dem Euro STOXX 50 bevor, was wahrscheinlich nicht eben die schönste Nachricht ist, welche sich die Anleger vorstellen können. Es gibt aber auch positive Entwicklungen und die Analysten von Morgan Stanley sehen in dem Abschied kein größeres Problem. Das Ganze wird mehr oder minder bereits als eingepreist bezeichnet.Anzeige:Damit nicht genug, sehen die Analysten auch durchaus wieder Potenzial für bessere Zeiten bei Vonovia (DE000A1ML7J1) im Speziellen sowie dem Immobiliensektor im Allgemeinen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...