Der Inflation Reduction Act (IRA) trat am 16. August 2022 in Kraft. Das Gesetz zielt darauf ab, die Abhängigkeit der USA von China in als kritisch eingestuften Bereichen zu verringern. Das Gesetz sieht u.a. Steuergutschriften vor. So gibt es etwa 7.500 USD für den Kauf eines Elektroautos - sofern das Fahrzeug die im IRA genannten Bedingungen erfüllt. Die Bedingungen sehen vor, dass verbaute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...