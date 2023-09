Die Aktie von Vonovia gewinnt am Montag erneut kräftig an Fahrt. Was dahintersteckt und warum der Turnaround der Aktie jetzt unmittelbar bevorstehen könnte. Die Aktie von Vonovia macht seit einigen Handelstagen starke Schritte nach oben und konnte am Montag auch die 50-Tage-Linie bei 21,20 Euro scheinbar endlich nachhaltig durchbrechen. Das ist die Ursache: Analysten beflügeln Vonovia-Aktie Beflügelt wurde die Aktie nämlich von der US-Bank Morgan ...

