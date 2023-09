Die TUI-Aktie bewegt sich noch immer auf einem mehr als überschaubaren Niveau, sorgte aber am Montag für einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Nach einer anhaltenden Korrektur ging es wieder um immerhin 2,95 Prozent aufwärts. Mit daran beteiligt dürfte ein kleiner Sieg vor Gericht gewesen sein. Der ist für die Bilanz zwar eher weniger bedeutend, doch mittlerweile scheinen die Anleger sich an jeden Lichtblick zu klammern.Anzeige:Laut einem Bericht von "RTL" wurde TUI (DE000TUAG505) kürzlich nach einem wenig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...