Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufiges Finanzergebnis für H1 2023 und passt Prognose 2023 an Die Smartbroker Holding AG erreichte im ersten Halbjahr 2023 nach vorläufigen Berechnungen auf Gruppenebene Umsatzerlöse in Höhe von € 23,4 Mio. (H1 2022: € 27,7 Mio., Änderung: -15,5 %) sowie ein EBITDA* nach Kundengewinnungskosten für den Smartbroker von € 1,7 Mio. (H1 2022: € 4,6 Mio., Änderung: -63,3%). Der Rückgang ist auf das anhaltend herausfordernde Aktienmarktumfeld (Ukraine-Krieg, Inflation, Leitzinsanhebung) und die anhaltend niedrige Volatilität an den Börsen zurückzuführen, die sich auf alle Bereiche der Gruppe, vor allem aber auf das Mediengeschäft, auswirkten. Das Unternehmen aktualisiert auf Basis dieser Entwicklung die Prognose für das Gesamtjahr 2023 und erwartet nunmehr einen Umsatz auf Gruppenebene zwischen € 46 Mio. und € 51 Mio. (bisherige Guidance: € 51 Mio. bis € 56 Mio.), sowie ein konsolidiertes EBITDA* nach Kundengewinnungskosten zwischen € -1 Mio. und € 1 Mio. (bisherige Guidance: € 1 Mio. bis € 4 Mio.). * Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender



