Die cyan AG hat gestern bekannt gegeben, dass sie die Begebung einer Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einem Kupon von 2% vorbereitet, was aus Sicht der cyan AG im aktuellen Zinsumfeld sehr attraktiv ist. Es ist geplant, ein Volumen von bis zu 2,546 Mio. Euro, eingeteilt in bis zu 1,414 Mio. gleichberechtigte Inhaberschuldverschreibungen im Nennwert von je 1,80 Euro, zu begeben. Den Anleihegläubigern wird ein Wandlungsrecht eingeräumt, eine Teilschuldverschreibung im Verhältnis 1:1 in eine Inhaberaktie der cyan AG umzutauschen. Nachdem cyan im Juli eine Kapitalerhöhung im Volumen von 1 Mio. EUR angekündigt hatte, um einen finanziellen Puffer zu schaffen, führte die Gewinnwarnung von Mitte August offensichtlich zu einem höheren Mittelbedarf. Da die Anleihe in mehreren Tranchen begeben werden kann, signalisiert dies, dass der Bedarf weniger dringend ist. Die Analysten von AlsterResearch lassen ihre Schätzungen vorerst unverändert und bekräftigen das DCF-gestützte Kursziel von EUR 3,90. Die Empfehlung lautet weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AG





Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken