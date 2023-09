GUANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Produzent und Volkswagen-Partner XPeng hat heute offiziell seinen Markteintritt in Deutschland angekündigt, der im nächsten Jahr erfolgen soll. XPeng Inc. (NYSE: XPEV, ISIN: US98422D1054, HKEX: 9868), ein Elektroauto-Startup aus China, gab am 4. September...

Den vollständigen Artikel lesen ...