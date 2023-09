Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac hat mit der Ernennung von Rita Wyshelesky zum Senior ESG Analyst sein Team für nachhaltiges Investieren verstärkt, so Carmignac Gestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Rita Wyshelesky wird in London tätig sein und ist Lloyd McAllister unterstellt, dem Head of Sustainable Investment von Carmignac. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...