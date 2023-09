Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Umsatzwachstum von 10,6% auf 3,7 Milliarden € im Vergleich zum Vorjahr- Anstieg des bereinigten EBIT um 2,5% auf 207 Millionen € sowie des bereinigten EBITDA um 4,5% auf 232 Millionen €- Auftragseingang in Höhe von 3,5 Milliarden €- Umsatz von rund 8,0 Milliarden € für 2023 erwartet- Übernahme des Reinmedien-Spezialisten Intega geplantDie Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 ein solides Finanzergebnis erzielt.In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 verzeichnete Exyte ein Umsatzwachstum von fast 11% auf 3,7 Milliarden € (6M/2022: 3,4 Milliarden €). Der Auftragseingang belief sich auf 3,5 Milliarden € (6M/2022: 4,7 Milliarden €). Darüber hinaus wurde mit einem bereinigten EBIT von 207 Millionen € (6M/2022: 202 Millionen €) und einem bereinigten EBITDA von 232 Millionen € (6M/2022: 222 Millionen €) eine Steigerung der Finanzergebnisse erzielt. Die bereinigte EBIT-Marge und die bereinigte EBITDA-Marge liegen mit 5,6% bzw. 6,2% leicht unter den Vorjahreswerten. Der hohe Auftragsbestand von rund 6,4 Milliarden € sichert das künftige profitable Wachstum von Exyte."Im ersten Halbjahr 2023 konnten wir unseren Wachstumskurs mit einem robusten Umsatzwachstum und einer Steigerung des Finanzergebnisses fortsetzen. Darüber hinaus haben wir in allen unseren Geschäftsbereichen weltweit mehrere wichtige Projekte gewonnen. Dies zeigt, Exyte ist mit der Ausrichtung auf Branchen, deren Wachstum von Megatrends getrieben ist, und seiner kundenzentrierten Strategie sehr gut positioniert, um die Wachstumsdynamik auch in Zeiten weltwirtschaftlicher Unsicherheiten aufrechtzuerhalten", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte.Finanzjahr 2023: Positiver Ausblick bestätigt"Wir sehen, dass sich unsere Märkte derzeit regional verschieben. Während in den letzten Jahren Halbleiterfabriken fast ausschließlich in Asien gebaut wurden, sind derzeit vor allem in den USA und Europa viele Großprojekte im Bereich der Halbleiter und Batteriezellen in Vorbereitung oder bereits in der Umsetzung, auch begünstigt durch staatliche Förderungen. Diese Entwicklung spiegelt sich in der aktuellen Auftrags- und Geschäftsentwicklung von Exyte wider", so Büchele weiter.Der Ausblick für das verbleibende Geschäftsjahr 2023 ist positiv: Exyte wird seinen "Pathway to Ten" mit einem erwarteten Umsatz von rund 8,0 Milliarden € bis zum Ende dieses Jahres und einem geplanten Umsatz von 10,0 Milliarden € bis 2027 kontinuierlich weiterverfolgen. Der Auftragseingang soll 2023 das gleiche hohe Niveau wie im Vorjahr erreichen.Entwicklung der Geschäftssegmente: Starke Nachfrage nach Batteriezellen, hohes Potenzial im US-Markt für Rechenzentren und weitere Erhöhung der vertikalen IntegrationIn den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 trugen alle Geschäftsbereiche zum Umsatzwachstum von Exyte bei. Die Unterschiede im Auftragseingang sind auf spezifische Marktentwicklungen in den jeweiligen Branchen zurückzuführen und werden in der Geschäftsplanung von Exyte entsprechend berücksichtigt.Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advanced Technology Facilities stieg im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um rund 8% auf 3,1 Milliarden € (6M/2022: 2,9 Milliarden €). Die Geschäftseinheit setzt derzeit große Halbleiterprojekte in allen Geschäftsregionen um. Nach einem besonders starken Vorjahreszeitraum erzielte Exyte in den ersten sechs Monaten 2023 einen Auftragseingang von 2,9 Milliarden € (6M/2022: 4,2 Milliarden €). Unter anderem hat Exyte den Zuschlag für Halbleiter-Großprojekte in Deutschland und den USA erhalten.Auch im Geschäft mit Gigafabs für Batteriezellen setzt Exyte seinen Erfolg fort. In Europa ist das Unternehmen zwischenzeitlich am Bau mehrerer neuer Gigafabs beteiligt. Die Kunden sind deutsche Fahrzeughersteller, ein asiatischer Batteriehersteller sowie ein Konsortium aus Fahrzeugherstellern und einem Energieunternehmen. Darüber hinaus befindet sich Exyte in Gesprächen mit weiteren Fahrzeugherstellern und Technologieunternehmen sowie mit Start-ups, die an der nächsten Generation von Batteriezellen arbeiten.Der Umsatz des Geschäftsbereichs Biopharma & Life Sciences stieg leicht auf 293 Millionen € (6M/2022: 291 Millionen €). Größere Projekte werden derzeit in Deutschland, Malaysia und Singapur umgesetzt. Das Segment verzeichnete einen deutlichen Anstieg des Auftragseingangs um mehr als 30% auf 368 Millionen € (6M/2022: 283 Millionen €). Das erhebliche Wachstum des Auftragseingangs beruht auf Großprojekten in Singapur und Dänemark, die von zwei führenden globalen Unternehmen aus dem Gesundheitswesen vergeben wurden.Der Geschäftsbereich Data Centers erzielte mit 251 Millionen € einen Rekordumsatz. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Umsatz mehr als verdoppelt (6M/2023: 114 Millionen €). Die Umsatzentwicklung ist auf zahlreiche Projekte für große Software- und Technologieunternehmen in Dänemark, Israel, Malaysia und Taiwan zurückzuführen. Der Auftragseingang belief sich auf 124 Millionen € (6M/2022: 233 Millionen €).Um das Wachstum des Geschäftsbereichs Data Centers zu beschleunigen und die Umsatzziele für 2027 zu erreichen, hat Exyte beschlossen, auch in den US-Markt für Rechenzentren einzutreten. Dort will das Unternehmen vom Wachstum der lokalen Rechenzentrumsbranche profitieren. "Die Data Center-Industrie in den USA wächst schnell und die Nachfrage nach zuverlässiger und skalierbarer Infrastruktur zur Unterstützung der digitalen Transformation steigt. Wir sind davon überzeugt, dass Exyte mit seiner Erfahrung und seinem technologischen Know-how seinen Kunden innovative Lösungen für nachhaltige und leistungsstarke Rechenzentren bieten kann", erklärt Büchele.Das Geschäftsfeld Technology & Services, das aus mehreren Einheiten besteht, die Reinraumtechnik, unternehmenskritische Technologien für Subsysteme und Installationsdienstleistungen sowie Off-Site-Manufacturing (OSM) anbieten, verzeichnete mit 438 Millionen € ein Umsatzwachstum von mehr als 22% (6M/2022: 360 Millionen €). Zudem nahm der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um mehr als 9% zu und stieg auf 599 Millionen € (6M/2022: 552 Millionen €). Zu diesem Erfolg trägt die positive Entwicklung der CPS Group in den USA bei.Exyte stärkt weiter das Geschäft im Bereich der unternehmenskritischen Anlagen und Installationsdienste. Zu diesem Zweck hat Exyte kürzlich Vereinbarungen zur Übernahme der Intega GmbH (https://www.exyte.net/Newsroom/Press-releases/230808_Press_Release_Exyte_DE.pdf), einem Spezialisten für Versorgungssysteme für hochreine Medien, unterzeichnet. "Mit der Übernahme von Intega treibt Exyte seine Strategie der vertikalen Integration voran. Die Akquisition ist der nächste wichtige Schritt zum Ausbau der Kompetenz im Bereich der kritischen Subsysteme für Hochtechnologieanlagen, insbesondere für die Halbleiterindustrie. Darüber hinaus wird Intega den Kern der europäischen Service-Aktivitäten von Exyte bilden", sagt Büchele. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Genehmigungen durch die Kartellbehörden.Die wichtigsten Finanzkennzahlen auf einen Blick6M/2023 6M/2022 Verände- rung2023 vs. 2022*Order Intake € 3,5 Mrd. € 4,7 Mrd. -26,6 %Sales € 3,7 Mrd. € 3,4 Mrd. +10,6 %Adjusted EBITDA € 232 Mio. € 222 Mio. +4,5 %Adjusted EBITDA 6,2 % 6,6 % -0,4 PPMarginAdjusted EBIT € 207 Mio. € 202 Mio. +2,5 %Adjusted EBIT 5,6 % 6,0 % -0,4 PPMargin* Die Angaben zur prozentualen Veränderung basieren auf den Werten in Millionen.Weitere Einzelheiten zu den 6M/2023-Ergebnissen finden Sie auf unserer Website (https://www.exyte.net/financial-reports).Über ExyteExyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das globale Team von Exyte schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.rene.ziegler@Exyte.net (mailto:rene.ziegler@exyte.net)www.exyte.netKontakt:René ZieglerVice President Corporate Communications& Investor Relations+49 711 88044606+49 172 5838786rene.ziegler@Exyte.netwww.exyte.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1487100/4253414/Exyte_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/exyte-verzeichnet-robuste-6m2023-ergebnisse-umsatz-wachst-im-vorjahresvergleich-um-fast-11-auf-3-7-milliarden--301916989.htmlOriginal-Content von: Exyte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084469/100910862