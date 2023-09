Die US-Börsen starten nach einem verlängerten Wochenende erst am heutigen Dienstag (05.09.) in die aktuelle Handelswoche. Vor allem im Technologiebereich ist die Spannung greifbar, nachdem die Aufwärtsbewegung zuletzt ein wenig ins Stocken geriet. Die zentrale Frage lautet daher: Nimmt die Aufwärtsbewegung noch einmal Schwung auf oder kippt der Sektor in eine Konsolidierung / Korrektur? Unsere drei heutigen Protagonisten Texas Instruments, IBM und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...