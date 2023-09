Zu Beginn der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche notieren die Kurse an der Wall Street in der Verlustzone. Die US-Futures sowohl für den Dow Jones und S&P 500 als auch für den Nasdaq notieren am Dienstagvormittag niedriger. Die Kursrückgänge folgen auf eine positive Woche an der Wall Street, in der Nasdaq und Dow Jones ihre besten Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...