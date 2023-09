SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company baut sein Fahrzeugportfolio in Übersee aus und bietet die E-Limousine Seal als reines Elektroauto (EV) in Europa an. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat den Preis für die neue E-Limousine für den europäischen Markt bekannt...

Den vollständigen Artikel lesen ...