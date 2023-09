Berlin (www.fondscheck.de) - Aktienfonds, die in konkrete Themen investieren, werden immer beliebter, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Ausgewählten Trends zu folgen, könne sich für Anleger lohnen. Doch in der Breite hätten Themenfonds dem MSCI World Index nicht folgen können. Trotzdem seien sie nützlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...