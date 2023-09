Eine neue Bank mit deutscher Einlagensicherung tritt jetzt wieder ganze vorn beim Zinsrennen an. Ab sofort werden Sparern hier 4,0 Prozent Zinsen geboten. Das müssen Sie jetzt wissen und darum sollten Sie schnell handeln. Die Bank of Scotland ist mit einem neuen Angebot zurück an der Spitze im Zinsrennen. Das Geldhaus mit deutscher Einlagensicherung bietet Kunden jetzt bis zu 4,0 Prozent Zinsen. Allerdings müssen Sparer schnell handeln und diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...