Transformationale Technologie-Exekutive leitet eine neue Ära der Innovation und des Wachstums für den Pionier des Enterprise-Liquiditätsmanagement SaaS ein

Kyriba, eines der weltweit führenden Unternehmen für cloud-basierte Finanz- und Liquiditätslösungen, gab heute die Ernennung von Melissa Di Donato zur Vorsitzenden und Chief Executive Officer bekannt. Als angesehene technologische Visionärin und erfolgreiche Führungskraft wird Di Donato Jean-Luc Robert nachfolgen, der von dieser Position zurücktritt und dem Vorstand des Unternehmens beitreten wird.

Di Donato kommt von dem Open-Source-Innovator SUSE zu Kyriba, wo sie als erste weibliche CEO beispielloses Wachstum anführte, einschließlich zweier strategischer Übernahmen und eines Börsengangs in Höhe von mehreren Milliarden Euro an der Frankfurter Börse. Ihre Erfolgsgeschichte umfasst auch leitende Führungspositionen bei SAP, Salesforce, IBM und Oracle. Sie ist für ihr Engagement für Kunden, Mitarbeiter und integrative Führung bekannt und wird ihre umfassende Branchenerfahrung und ihre kühne Vision einbringen, um Kyriba in eine neue Ära des Wachstums zu führen.

"Ich fühle mich geehrt, bei Kyriba einzusteigen und die unvergleichliche Tradition des Unternehmens im Bereich Treasury Management weiter auszubauen", sagte Di Donato. "Kyriba steht vor einer neuen Ära des Erfolgs. Zusammen mit diesem außergewöhnlichen Team werden wir die enormen Chancen nutzen, um einen größeren Wert zu schaffen und die durchgängigen Bedürfnisse unserer Kunden im Enterprise-Liquiditätsmanagement zu erfüllen. Jean-Luc hat ein starkes Fundament gelegt und einen guten Weg eingeschlagen, und ich freue mich darauf, Kyriba in das nächste Kapitel des kundenorientierten Wachstums zu führen."

Der scheidende Kyriba CEO Jean-Luc Robert fügte hinzu: "Ich bin stolz auf unseren Erfolg in den letzten 20 Jahren, von einem SaaS-Startup zu einer globalen Marke und einem Technologie-Innovator. Wir haben die Treasury-Software-Branche neu definiert und stehen jetzt an einem spannenden Wendepunkt. Melissa ist eine bewährte Führungskraft mit dem strategischen Geschick, das benötigt wird, um unsere Marktführerschaft auszubauen, und ich habe vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeit, Kyriba in diesem neuen Kapitel zu führen."

Neben ihrer Rolle bei Kyriba bringt Melissa wertvolle Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat von Porsche AG und als Nicht-Exekutive Direktorin bei J.P. Morgan Europe Limited mit. Seit mehr als 10 Jahren ist Di Donato Beraterin und Vorstandsmitglied für Portfoliounternehmen von Notion Capital und unterstützt Führungskräfte, Unternehmen und Vorstände bei der Skalierung für kommerzielle Exzellenz, aktuell mit einem Fokus auf Mews Systems. Sie ist auch CEO des Handelsblatt und Bain Company Female Allstar Board und wurde kürzlich als Nicht-Exekutive Direktorin im UK Department für Wissenschaft, Innovation und Technologie ernannt.

Mit dem Ziel, junge Frauen zu stärken, ist Melissa Mitbegründerin von Inner Wings, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich auf Mentoring- und Rollenmodell Programme für Mädchen konzentriert. Zu ihren Auszeichnungen gehören das KPMG und Wirtschaftswoche Women in Tech Forum und Decision Maker Awards sowie der Europäische CEO Preis 2023, der sie als Geschäftsfrau des Jahres würdigt.

Über Kyriba Corp.

Kyriba ermöglicht es CFOs, Treasurern und ihren IT-Kollegen, Liquidität als dynamisches, in Echtzeit agierendes Instrument für Wachstum und Wertschöpfung zu transformieren. Kyriba ist eine sichere, skalierbare SaaS-Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, Zahlungsprozessen automatisiert und tausenden multinationalen Unternehmen und Banken ermöglicht, das Wachstum zu maximieren, sich gegen Verluste durch Betrug und finanzielle Risiken zu schützen und die operativen Kosten zu reduzieren. Für mehr als 2.500 Kunden weltweit, einschließlich 25 der Fortune 500- und Euro Stoxx 50-Unternehmen, verwaltet Kyriba jährlich mehr als 1,3 Milliarden Banktransaktionen und 250 Millionen Zahlungen im Gesamtwert von 15 Billionen US-Dollar. Kyriba hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Büros weltweit.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230905002314/de/

Contacts:

KCSA Strategic Communications

Jenny Robles

kyriba@kcsa.com