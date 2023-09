Gold-BULL RUN: Diese Firma könnte von einem Gold-BULL RUN profitieren (Firmenvorstellung)

Anzeige / Werbung Mehr Informationen zu O3 Mining auf axinocapital.de und auf YouTube O3 Mining entwickelt das in Québec liegende Marban Goldprojekt. Die bekannte und kapitalkräftige Osisko Mining ist mit 21% Großaktionärin der Gesellschaft. Ende 2022 kündigte die Vormachbarkeitsstudie einen Vermögenswert von 463 Mio. CAD an. Das Projekt weist eine erstklassige Infrastruktur auf und ist nur wenige Kilometer von der von Agnico Eagle betriebenen Malartic Mine entfernt. O3 hält zudem mehrere wertvolle Aktienbeteiligungen. Das ganze Video auf YouTube ansehen (klick) Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0210117301,XD0210121360,CA6882811046,CA67113B1085

