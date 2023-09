Unterföhring (ots) -- Ab 7. September auf Sky und dem Streaming-Service WOW- Acht neue Episoden- In der Hauptrolle: Kasia Smutniak ("Devils")- Eine Produktion von Tiger Aspects (Teil von Banijay UK) in Zusammenarbeit mit MGM+ StudiosDie mitreißende historische Dramaserie "Domina (https://www.sky.de/serien/domina)", um den außergewöhnlichen Aufstieg von Livia Drusilla, dritte Gattin von Gaius/Kaiser Augustus Caesar, kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Die acht neuen Episoden sind ab 7. September immer donnerstags ab 20.15 Uhr in wöchentlichen Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel dazu stehen die Episoden auch über Sky Q Und auf dem Streaming-Service WOW auf Abruf zur Verfügung. Staffel eins steht ebenfalls auf Abruf bereit.Über "Domina":In der ersten Staffel kehrte Livia Drusilla, das goldene Mädchen der prominenten Familie Claudii, nach 10 Jahren im Exil nach Rom zurück, entschlossen, alles zurückzugewinnen, was ihr gestohlen wurde. Nun muss sie an der Spitze eines ruinierten Imperiums und einer zerrütteten Dynastie darum kämpfen, ihre Ehe mit Gaius zu retten. Darüber hinaus muss sie einen Weg finden, einen ihrer Söhne auf den Thron zu setzen, während neue und alte Rivalen in einer Welt, in der es unmöglich ist, zu wissen, wem man vertrauen kann, um die Macht kämpfen.Die zweite Staffel von "Domina" schildert den Kampf um die Kontrolle des Römischen Reiches und der kaiserlichen Familie Roms und beleuchtet die Geschehnisse aus der Sichtweise der weiblichen Hauptfigur. Neben Kasia Smutniak als Livias Drusilla kehren in der zweiten Staffel auch Matthew McNulty (Gaius Julius Caesar), Liah O'Prey (Julia), Ben Batt (Agrippa), Ewan Horrocks (Drusus), Claire Forlani (Octavia), Darrell D'Silva (Piso), Christine Bottomley (Scribonia) und Alais Lawson (Marcella) zurück. Neu im Cast sind Benjamin Isaac in der Rolle des Tiberius, Joelle als Vipsania und David Avery als junger Aristrokrat Domitius."Domina" wurde von Tiger Aspect - einem Teil von Banijay UK - in Zusammenarbeit mit MGM+ Studios produziert. Den Weltvertrieb übernahm Banijay Rights. Die Serie wurde in den historischen Cinecittà Studios in Rom gedreht. Neben der Ausstrahlung auf MGM+ wird die zweite Staffel 2023 in allen Ländern der Sky Gruppe ausgestrahlt.Facts:Originaltitel: "Domina", Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 50 Minuten, GB/I 2022. Creator: Simon Burke. Executive Producers: Simon Burke, Lucy Bedford, Muirinn Lane Kelly, Carmel Maloney. Regie: David Evans, Sallie Aprahamian. Facts:Originaltitel: "Domina", Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 50 Minuten, GB/I 2022. Creator: Simon Burke. Executive Producers: Simon Burke, Lucy Bedford, Muirinn Lane Kelly, Carmel Maloney. Regie: David Evans, Sallie Aprahamian. Cast: Kasia Smutniak, Matthew McNulty, Liah O'Prey, Ben Batt, Ewan Horrocks, Claire Forlani, Darrell D'Silva, Christine Bottomley, Alais Lawson, Benjamin Isaac, Joelle, David Avery, Wolf Danny Homann.Ausstrahlungstermine:Ab 7. September 2023 immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie über Sky Q und auf dem Streaming-Service WOW auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln.Staffel eins über Sky Q und auf WOW abrufbar. 