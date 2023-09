Die Gewinner werden am 12. Oktober bei der Veranstaltung Year in Infrastructure und Going Digital Awards 2023 in Singapur bekannt gegeben

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Finalisten der Going Digital Awards in Infrastructure 2023 bekannt. Bei der jährlichen Preisverleihung wird die herausragende Arbeit der Anwender von Bentley-Software gewürdigt, die den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Infrastrukturen auf der ganzen Welt vorantreiben. Zwölf unabhängige Jurys wählten in zwölf Preiskategorien die 36 Finalisten aus über 300 Projekten aus, die von 235 Unternehmen aus 51 Ländern eingesendet wurden.

Die Vertreter der Finalisten stellen ihre Projekte einer unabhängigen Jury vor, die dann die Gewinner bestimmt. Außerdem werden sie mit der internationalen Presse und Führungskräften der Branche auf der Veranstaltung Year in Infrastructure und Going Digital Awards 2023, die vom 11. bis 12. Oktober 2023 im Marina Bay Sands in Singapur stattfinden wird, zusammenkommen. Auf der Website erfahren Sie, wie diese herausragenden Infrastrukturprojekte mithilfe von digitalen Innovationen beispiellose Ergebnisse erzielen.

Chris Bradshaw, Chief Marketing Officer von Bentley Systems, sagte: "Wir freuen uns sehr, wieder in Singapur zu sein, um die Finalisten der Going Digital Awards vor unseren Anwendern und den virtuellen Teilnehmern sowie den eingeladenen Pressevertretern und Analysten auf der Veranstaltung Year in Infrastructure und Going Digital Awards 2023 zu präsentieren. Diese Projekte spiegeln wider, wie Unternehmen ihre Arbeitsprozesse durch den Einsatz digitaler Technologien verbessert haben, um größtmögliche Effizienz und Kosteneinsparungen zu erzielen. Ich gratuliere den Finalisten dazu, dass sie durch den Einsatz der Bentley Infrastructure Cloud, der iTwin-Plattform und iTwin-Produkten sowie Bentley Open-Anwendungen die Weiterentwicklung der Infrastrukturintelligenz vorangebracht haben, und wünsche ihnen viel Erfolg bei ihren zukünftigen Projekten."

Die Finalisten der Going Digital Awards in Infrastructure 2023 sind:

Brücken und Tunnel

China Railway Changjiang Transportation Design Group Co., Ltd., Road Bridge International Co., Ltd., Chongqing Expressway Group Co., Ltd. Bridges and Tunnels

Bridges and Tunnels Collins Engineers, Inc. Digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz für die Sanierung der historischen Robert Street Bridge, St. Paul, Minnesota, Vereinigte Staaten

Digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz für die Sanierung der historischen Robert Street Bridge, St. Paul, Minnesota, Vereinigte Staaten WSP Australia Pty Ltd. Southern Program Alliance, Melbourne, Victoria, Australien

Bauwesen

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Mobilis, Gemeente Amsterdam Bruggen en Straten Oranje Loper (Brücken und Straßen Oranje Loper), Amsterdam, Noord-Holland, Niederlande

Bruggen en Straten Oranje Loper (Brücken und Straßen Oranje Loper), Amsterdam, Noord-Holland, Niederlande Laing O'Rourke Projekt zum neuen Everton Stadium, Liverpool, Merseyside, Vereinigtes Königreich

Projekt zum neuen Everton Stadium, Liverpool, Merseyside, Vereinigtes Königreich Laing O'Rourke SEPA-Projekt zur Entfernung von Bahnübergängen in Surrey Hills, Melbourne, Victoria, Australien

Enterprise Engineering

Arcadis RSAS Carstairs, Glasgow, Schottland, Vereinigtes Königreich

RSAS Carstairs, Glasgow, Schottland, Vereinigtes Königreich Mott MacDonald Standardisierung der Umsetzung von Plänen zur Phosphorbehandlung in der britischen Wasserwirtschaft, Vereinigtes Königreich

Standardisierung der Umsetzung von Plänen zur Phosphorbehandlung in der britischen Wasserwirtschaft, Vereinigtes Königreich Phocaz, Inc. CAD-Anlagen für GIS ein CLIP-Update, Atlanta, Georgia, USA

Anlagen, Liegenschaften, Campus und Städte

Clarion Housing Group Digitale Zwillinge: Ein roter Faden durch digitale Grundstücke, London, Vereinigtes Königreich

Digitale Zwillinge: Ein roter Faden durch digitale Grundstücke, London, Vereinigtes Königreich Hafenbehörde von New South Wales Hafenbehörde von New South Wales: Eine Fallstudie zur digitalen Transformation, New South Wales, Australien

Hafenbehörde von New South Wales: Eine Fallstudie zur digitalen Transformation, New South Wales, Australien vrame Consult GmbH Siemensstadt Square Digitaler Zwilling für einen Campus in Berlin, Berlin, Deutschland

Prozessfertigung und Energieerzeugung

MCC Capital Engineering Research Incorporation Limited Projekt zum Bau einer umweltfreundlichen und digitalen Anlage in Linyi mit 2.7 Millionen Tonnen hochwertigem Spezialstahl, Linyi, Shandong, China

Projekt zum Bau einer umweltfreundlichen und digitalen Anlage in Linyi mit 2.7 Millionen Tonnen hochwertigem Spezialstahl, Linyi, Shandong, China Shanghai Investigation, Design Research Institute Co., Ltd. Digitale Anlagenverwaltung für Wasserkraftprojekte mit von digitalen Zwillingen, Liangshan, Yibin und Zhaotong, Sichuan und Yunnan, China

Digitale Anlagenverwaltung für Wasserkraftprojekte mit von digitalen Zwillingen, Liangshan, Yibin und Zhaotong, Sichuan und Yunnan, China Shenyang Aluminum Magnesium Engineering Research Institute Co., Ltd. Projekt zur Anwendung eines digitalen Zwillings für Elektrolyse-Aluminiumtechnik von Chinalco China Resources, Lvliang, Shanxi, China

Schienenverkehr und Verkehrswesen

AECOM Perunding Sdn Bhd Johor Bahru Schnellbahnverbindung Johor Bahru Singapur, Malaysia und Singapur

Johor Bahru Schnellbahnverbindung Johor Bahru Singapur, Malaysia und Singapur IDOM Wertanalyse für Detailentwurf und Überwachung des Projekts Rail Baltica, Estland, Lettland, Litauen

Wertanalyse für Detailentwurf und Überwachung des Projekts Rail Baltica, Estland, Lettland, Litauen Italferr S.p.A. Neue Hochgeschwindigkeitsstrecke Salerno Reggio Calabria, Battipaglia, Kampanien, Italien

Straßen und Autobahnen

Atkins I-70-Tunnelprojekt von Floyd Hill zum Veterans Memorial, Idaho Springs, Colorado, Vereinigte Staaten

I-70-Tunnelprojekt von Floyd Hill zum Veterans Memorial, Idaho Springs, Colorado, Vereinigte Staaten Hunan Provincial Communications Planning, Survey Design Institute Co., Ltd. Schnellstraße Hengyang-Yongzhou in der Provinz Hunan, Hengyang und Yongzhou, Hunan, China

Schnellstraße Hengyang-Yongzhou in der Provinz Hunan, Hengyang und Yongzhou, Hunan, China SMEC South Africa Anschlussstelle N4 Montrose, Mbombela, Mpumalanga, Südafrika

Hochbau und Statik

Hyundai Engineering Automatisierter Entwurf von Bau- und Architekturkonstruktionen mit STAAD API, Seoul, Südkorea

Automatisierter Entwurf von Bau- und Architekturkonstruktionen mit STAAD API, Seoul, Südkorea L&T Construction Bau einer Abwasseraufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 318 Millionen Litern pro Tag (70 Millionen Gallonen pro Tag), Coronation Pillar, Neu-Delhi, Indien

Bau einer Abwasseraufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 318 Millionen Litern pro Tag (70 Millionen Gallonen pro Tag), Coronation Pillar, Neu-Delhi, Indien RISE Structural Design, Inc. U-Bahnlinie 1 in Dhaka, Dhaka, Bangladesch

Modellierung und Analyse des Untergrunds

Arcadis South Dock Bridge, London, Vereinigtes Königreich

South Dock Bridge, London, Vereinigtes Königreich OceanaGold Validierung digitaler Managementtools für die Lagereinrichtung für Abraum Waihi von OceanaGold, Waihi, Waikato, Neuseeland

Validierung digitaler Managementtools für die Lagereinrichtung für Abraum Waihi von OceanaGold, Waihi, Waikato, Neuseeland Prof. Quick und Kollegen GmbH Deutsche Bahn, Neubaustrecke Gelnhausen Fulda, Gelnhausen, Hessen, Deutschland

Vermessung und Überwachung

Avineon India P Ltd. Dienstleistungen zur Erstellung von CityGML-Modellen für Kowloon East für das Lands Department, Sonderverwaltungszone Hongkong, China

Dienstleistungen zur Erstellung von CityGML-Modellen für Kowloon East für das Lands Department, Sonderverwaltungszone Hongkong, China Italferr S.p.A. Digitaler Zwilling zur Bauwerksüberwachung des Petersdoms, Vatikanstadt

Digitaler Zwilling zur Bauwerksüberwachung des Petersdoms, Vatikanstadt UAB IT logika (DRONETEAM) DBOX M2, Vilnius, Litauen

Übertragung und Verteilung

Elia Digitale Transformation und vernetzte iTwins für den Entwurf von intelligenten Umspannwerken, Brüssel, Belgien

Digitale Transformation und vernetzte iTwins für den Entwurf von intelligenten Umspannwerken, Brüssel, Belgien PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd. Digitale Anwendung für den gesamten Lebenszyklus des 500-kV-Umspannwerks Xianning Chibi, Xianning, Hubei, China

Digitale Anwendung für den gesamten Lebenszyklus des 500-kV-Umspannwerks Xianning Chibi, Xianning, Hubei, China Qinghai Kexin Electric Power Design Institute Co., Ltd. 110-kV-Übertragungs- und Transformationsprojekt in Deerwen, tibetische autonome Präfektur Golog, Provinz Qinghai, China, Kreis Gande, tibetische autonome Präfektur Golog, Qinghai, China, Qinghai, China

Wasser und Abwasser

Geoinfo Services System zur konstanten Trinkwasserversorgung für aufstrebende Volkswirtschaften, Ayodhya, Uttar Pradesh, Indien

System zur konstanten Trinkwasserversorgung für aufstrebende Volkswirtschaften, Ayodhya, Uttar Pradesh, Indien L&T Construction Wasserversorgungsplan für das ländliche Gebiet Rajghat mit mehreren Dörfern, Ashok Nagar und Guna, Madhya Pradesh, Indien

Wasserversorgungsplan für das ländliche Gebiet Rajghat mit mehreren Dörfern, Ashok Nagar und Guna, Madhya Pradesh, Indien Project Controls Cubed LLC Projekt EchoWater, Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Weitere Informationen zu den Finalisten finden Sie unter diesem Link.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienenverkehr und Verkehrswesen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Bauarbeiten und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus, im Bergbau sowie für Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot, das auf der iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur basiert, gehören MicroStation und die Bentley Open-Anwendungen für die Modellierung und Simulation, die Software von Seequent für Geofachleute und die Bentley Infrastructure Cloud mit ProjectWise für die Projektabwicklung, SYNCHRO für das Baumanagement und AssetWise für den Anlagenbetrieb. Die 5.000 Mitarbeitenden von Bentley Systems erwirtschaften in 194 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde USD.

2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent und SYNCHRO sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

