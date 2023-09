Wien (www.fondscheck.de) - Fonds, die aktives Management im ETF-Mantel anbieten, werden unter deutschen Anlegern immer beliebter, so die Experten von "FONDS professionell".In einer aktuellen Studie beleuchte die Ratingagentur Scope den Markt - und sage den aktiven ETFs weiteres Wachstum voraus.Aktive ETFs würden bei den Anlegern hierzulande beliebter: Aktuell würden in den Produkten rund 26 Milliarden Euro stecken. Das sei ein Zuwachs von 45 Prozent gegenüber Juli 2022, als das verwaltete Vermögen noch bei rund 18 Milliarden Euro gelegen habe. Gleichzeitig sei die Zahl der aktiven ETFs von 50 auf 62 gestiegen. Das zeige eine Analyse der Ratingagentur Scope, die alle in Deutschland zugelassenen aktiven ETFs untersucht habe. ...

