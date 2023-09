Wien (www.fondscheck.de) - Die BNY-Mellon-Tochter Walter Scott & Partners startet einen neuen Europa-Aktienfonds und setzt dabei auf qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen, so die Experten von "FONDS professionell".BNY Mellon Investment Management habe mit dem BNY Mellon Long-Term European Equity Fund ein neues Produkt in den Vertrieb geschickt. Der Fonds werde von Walter Scott & Partners Limited beraten, eine auf Aktien spezialisierte Tochtergesellschaft von BNY Mellon. Die Strategie verbinde das 30-jährige institutionelle Know How von Walter Scott bei Investitionen in europäische Aktien mit dem Investmentprozess des 1,4 Milliarden Euro schweren BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund (ISIN IE00B90PV268/ WKN A1W05B). ...

