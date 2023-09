Der Goldpreis ist am Dienstag erneut unter Druck gekommen. Nachdem das Edelmetall bereits den Montag mit einem leichten Minus abgeschlossen hatte, rutschte es am zweiten Handelstag der Woche unter eine wichtige Unterstützungsmarke und droht aufgrund des starken Dollar sogar unter die Marke von 1.900 Dollar zu fallen.Erst in der letzten Woche hatte Gold die 50-Tage-Linie, welche aktuell bei 1.931 Dollar verläuft, zurückerobert. Am Dienstag ging diese Unterstützung jedoch schon wieder verloren, weshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...