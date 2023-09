Kein gutes Signal von der BYD Aktie: Trotz einer positiven Analystenstimme hat diese heute an der Börse in Hongkong an Wert verloren. Nach der deutlichen Aufwärtsbewegung der letzten Tage zeichnet sich aktuell ein gescheiterter Ausbruchsversuch an einer charttechnischen Widerstandsmarke ab. Am Bereich um 252/253 Hongkong-Dollar bzw. dem oberen Ende ...

