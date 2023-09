Basel (ots) -Seit 1 Uhr früh am Dienstagmorgen, 5. September 2023, können die Ärztinnen und Ärzte von Medgate ihre Patientinnen und Patienten wieder telemedizinisch behandeln. Da das Sicherheitsdispositiv des Unternehmens die Angriffe vom 30. August 2023 und 4. September 2023 frühzeitig registrierte und rasch entsprechende Schutzmassnahmen einleitete, gibt es derzeit keine Hinweise für einen Datenabfluss. Es werden weitere IT-forensische Analysen durchgeführt. Diese Untersuchungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.Bei Medgate wurden am 30. August 2023 und am 4. September 2023 Angriffe auf Teile der IT-Infrastruktur erkannt (vgl. Medienmitteilung vom 4. September 2023).Um die IT-Systeme zu schützen, wurden nach beiden Vorfällen Teile der Infrastruktur bewusst heruntergefahren. Dieser Entscheid hatte zur Folge, dass es auf den Telefonlinien von Medgate am Donnerstag, 31. August 2023, zu längeren Wartezeiten kam und die Medgate Apps offline waren. Am Montag, 4. September 2023, war Medgate mehrere Stunden für die Patientinnen und Patienten nicht erreichbar.Auch Notfalllinien und Medgate Kids Line wieder erreichbarNach den Angriffen wurden umfangreiche IT-forensische Untersuchungen durchgeführt. Als die Analyse der für den telemedizinischen Betrieb relevanten Systeme abgeschlossen war und diese Systeme als sicher deklariert werden konnten, wurde der operative Betrieb kontrolliert wieder hochgefahren.Seit 1 Uhr früh am Dienstagmorgen, 5. September 2023, können die Ärztinnen und Ärzte von Medgate ihre Patientinnen und Patienten wieder wie gewohnt telemedizinisch behandeln. Auch die Notfalllinien und die Medgate Kids Line sind wieder im Einsatz.Stand heute liegen den IT-Forensikern keine Hinweise auf einen Datenabfluss vor. Es werden weitere IT-forensische Analysen durchgeführt. Diese Untersuchungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.Über MedgateBei Medgate denken wir Medizin neu, um unseren Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativer Digital-Health-Lösungen bringt Medgate die Ärztinnen und Ärzte dahin, wo die Patientinnen und Patienten sie brauchen. Dabei stehen das Wohl der Patientinnen und Patienten sowie der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet, betreibt seit 2000 das grösste telemedizinische Ärztezentrum Europas und verfügt dadurch. In der gesamten Medgate Holding sind über 680 Mitarbeitende tätig. Bei Medgate Schweiz arbeiten rund 300 Mitarbeitende, davon über 100 Ärztinnen und Ärzte. Neben der Medgate Tele Clinic stehen den Patientinnen und Patienten auch die Medgate Mini Clinics sowie die Ärztinnen und Ärzte und die Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung. Seit 2022 ist Medgate ein Unternehmen der Otto Group.Pressekontakt:MedienkontaktNadja Schwarz, Leiterin Unternehmenskommunikation, +41 76 468 31 77, media@medgate.chOriginal-Content von: Medgate AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001063/100910868