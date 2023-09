DJ Wintershall Dea streicht etwa ein Viertel der Jobs - Vorstand wird verkleinert

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Öl- und Gas-Förderunternehmen Wintershall Dea setzt beim Personal den Rotstift an: Unternehmensweit werden rund 500 Stellen abgebaut, etwa 300 davon in Deutschland, wie das mehrheitlich dem Chemieriesen BASF gehörende Unternehmen mitteilte. Per Ende 2022 beschäftigte die Kasseler Wintershall Dea 2.025 Mitarbeiter. Der Vorstand werde auf drei Mitglieder verkleinert, hieß es am Dienstag weiter. Chief Technology Officer Hugo Dijkgraaf werde das Unternehmen per Ende November verlassen. Die Kosteneinsparungen bezifferte Wintershall Dea auf 200 Millionen Euro jährlich.

Hintergrund der Maßnahmen ist der vom Unternehmen Anfang 2023 angekündigte vollständige Rückzug aus Russland. "Wir haben unsere Unternehmensstrategie auf die Herausforderungen für die Energiebranche und den beschlossenen Russland-Exit angepasst und fokussieren unsere Organisationsstruktur entsprechend", wird CEO Mario Mehren in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen konzentriert sich künftig stärker auf Aktivitäten im Bereich Carbon Management und Wasserstoff.

September 05, 2023 11:16 ET (15:16 GMT)

