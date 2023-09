Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -HUAWEI CLOUD gab heute die Einführung der HUAWEI CLOUD-Region Riad auf der HUAWEI CLOUD Summit Saudi Arabia 2023 bekannt. Diese Region wird dazu beitragen, das digitale Wirtschaftswachstum im Land zu fördern.Mit dem Start der HUAWEI CLOUD-Region Riad wurde bekannt gegeben, dass die Region Saudi-Arabien der Schwerpunkt von HUAWEI CLOUD bei der Betreuung des Nahen Ostens, Zentralasiens und Afrikas sein wird, um innovative, zuverlässige, sichere und nachhaltige Cloud-Services anzubieten. Diese Leistung unterstreicht das unermüdliche Engagement von HUAWEI CLOUD für die Unterstützung der Vision 2030 von Saudi-Arabien in Einklang mit den ehrgeizigen technologischen Fortschritten, Führungsqualitäten und Innovationszielen des Landes.S.E. Eng. Haitham bin Abdul Rahman Al-Ohali, Vizepräsident des Ministeriums für Kommunikation und Informationstechnologie (MCIT) in Saudi-Arabien, teilte seine Perspektive auf diese monumentale Errungenschaft mit: "Huawei ist ein stolzer Partner im technologischen Fortschritt unseres Landes und hat mit dem Ministerium, Dienstleistern, Unternehmen und Universitäten bei verschiedenen gemeinsamen Bemühungen um die digitale Transformation zusammengearbeitet. Wir freuen uns auf die transformativen Auswirkungen, die die HUAWEI CLOUD-Region Riad auf unser digitales Ökosystem haben wird und neue Wege für Innovation und Wachstum schafft."Die Region Riad bietet Kunden mehrere Vorteile. Erstens wird in dieser Region das globale Know-how von Huawei in Bezug auf die digitale Transformation in die Exzellenz der Branchen übertragen, was Innovationen einfacher und schneller macht. Die HUAWEI CLOUD-Region befindet sich in Riad und wird durch eine 3AZ-Architektur hochverfügbare und sichere Cloud-Dienste bereitstellen, um den stabilen Betrieb verschiedener Dienste sicherzustellen. Darüber hinaus kann die Region umfassende Cloud-Dienste anbieten, darunter Infrastruktur, Datenbanken, Container, Big Data und KI-Dienste, um die Anforderungen verschiedener Branchen zu erfüllen.Basierend auf der 3AZ-Architektur mit hoher Zuverlässigkeit bietet die Region Riad niedrige Latenz und deckt alle bestehenden Carrier-Netzwerke ab, die von STC, Zain und Mobily betrieben werden. Das lokale Rechenzentrum speichert Daten lokal in Übereinstimmung mit den örtlichen Datenvorschriften. Darüber hinaus wird das Unternehmen 68 Cloud-Services in drei Kategorien einführen: Daten, KI und Cloud-Native.Steven Yi, Senior Vizepräsident von Huawei und Vorstand der Huawei-Region Mittel- und Zentralasien, sagte: "Ich habe zahlreiche unvergessliche Momente in diesem außergewöhnlichen Land erlebt. Erst gestern hat der Spaziergang durch das frisch sanierte Diriyya mich tief bewegt. Das erinnerte mich an ein altes chinesisches Sprichwort: "Baue das richtige Nest, und ein Phönix wird kommen". Das Wesentliche ist klar: Schaffen Sie ein einladendes Umfeld, und Sie werden die Besten anziehen. Dies gilt zweifellos für Saudi-Arabien, ein Land, das kontinuierlich Top-Investoren anzieht."Das Unternehmen gab bekannt, dass HUAWEI CLOUD eine Reihe branchenführender Technologien einsetzen wird, um die KI-Nutzung für Saudi-Arabien voranzutreiben, einschließlich Pangu Models 3.0, die Herausforderungen bei der Übernahme von KI bewältigen und Brancheninformationen nutzen, um KI-Fähigkeiten in Sektoren wie Finanzen, Regierung, Fertigung und mehr zu verbessern. Pangu Models 3.0 wird eine neue Ära der Innovation im Königreich einläuten und gleichzeitig die wirtschaftliche Diversifizierung beschleunigen.Auf der HUAWEI CLOUD Summit Saudi Arabia 2023 veröffentlichte das Unternehmen auch das Programm "Saudi Arabia Go Cloud Go Global", um chinesische und saudische Unternehmen zu verbinden und Wachstum und Innovation zu fördern. Das Unternehmen wird seine große Erfahrung aus der Arbeit in mehr als 170 Ländern und Regionen, verschiedenen Branchen, fortschrittlichen Technologien und Lösungen nutzen, um chinesische Unternehmen beim Markteintritt in Saudi-Arabien zu unterstützen und Partnerschaften mit lokalen Akteuren auszubauen.Jacqueline Shi, Vorsitzende von HUAWEI CLOUD Global Marketing and Sales Service, sagte: "HUAWEI CLOUD hat hohe und globale Ziele auch hier in Saudi-Arabien. Die Region Saudi-Arabien wird unser Schwerpunkt im Nahen Osten, Zentralasien und Afrika sein, indem wir innovative, zuverlässige, sichere und nachhaltige Cloud-Dienste anbieten. Wir hoffen, eine bessere Wahl für die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz zu schaffen. Diese Cloud bietet mehr Möglichkeiten, um innovativ, integrativ und offen zu bleiben. Sie wird dazu beitragen, im digitalen und intelligenten Zeitalter erfolgreich zu sein. Diese Cloud ist für jeden geeignet."Auf der Veranstaltung gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass HUAWEI CLOUD in den nächsten fünf Jahren 200.000 Entwickler in Saudi-Arabien schulen wird. Es wird außerdem gemeinsame Lösungen mit 1.000 lokalen Partnern entwickeln und das HUAWEI CLOUD Startup-Programm starten, um 2.000 Start-ups zu helfen.Eric Yang, CEO von Huawei Saudi Arabia, sagte: "Wir starten heute voller Stolz die HUAWEI CLOUD-Region Riad. Die letzten 20 Jahre waren in Saudi-Arabien ein erfolgreicher Weg für uns. Huawei schafft die Grundlagen für eine KI-gestützte Gesellschaft, trägt zu einer florierenden Wirtschaft bei und kultiviert ein florierendes Talent-Ökosystem. Bis zum Jahr 2030 werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, für Saudi-Arabien universelle Konnektivität, grüne Energie, umfassendes Cloud-Computing und KI-Fähigkeiten bereitzustellen, um unbegrenzte Chancen im neuen digitalen Zeitalter zu erschließen."Huawei Saudi Arabia wurde 2002 gegründet und hat eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation in Saudi-Arabien gespielt. Im Laufe von 19 Jahren hat Huawei mit regionalen Kommunikationsdienstleistern (CSPs) zusammengearbeitet, um eine zuverlässige Netzwerksicherheit für die Hadsch-Pilgerfahrt in Saudi-Arabien ohne Zwischenfälle zu gewährleisten. Das Unternehmen unterstützte auch die Einführung von 5 G im Königreich und ermöglichte es dem Land, zu einem der Pioniermärkte für 5 G in der Welt zu werden. Im Rahmen seiner Strategie "Everything as a Service" konzentriert sich HUAWEI CLOUD darauf, das Cloud-Fundament und der Weichensteller der Branchendigitalisierung zu werden und Dienstleistungen für Kunden in mehr als 170 Ländern und Regionen weltweit anzubieten.