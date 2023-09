Graphene:: Meilenstein & konstantes Wachstum bei diesem Small Cap

Anzeige / Werbung

Mit PureGRAPH® gibt First Graphene verschiedensten Sektoren ein Werkstoff in die Hand, um bestehende Produkte noch besser zu machen. Die Einsatzmöglichkeiten sind so verschieden wie die Branchen. Besonders sinnvoll ist der Einsatz in der Beton- und Zementindustrie, weil der CO2-Ausstoß durch den Zusatz von PureGRAPH® deutlich reduziert werden kann. First Graphene hat die weltweit größte Versuchsreihe mit Giganten der Baubranche gestartet; natürlich unterstützt auch von der UK-Regierung.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) seinen Umsatz deutlich steigern. So stieg der Absatz von PureGRAPH®-Produkten zum Stichtag 30. Juni 2023 auf 1.003.424 Australische Dollar (AUD) an. Gegenüber dem Vorjahr, in dem nur 723.323 AUD umgesetzt wurden, entsprach dies einem Anstieg von 39 Prozent. Die Schwelle von einer Million AUD Umsatz konnte damit zum ersten Mal überschritten werden.

