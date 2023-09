Plug Power's grösster Einzelaktionär ist die SK Group, die zu 29,90 USD je Aktie knapp 10% des Aktienkapitals der Amerikaner in 2021 erwarben. Wegen der grossangelegten Kooperation der beiden Konzerne u.a. mit dem Aufbau einer Gigafactory in Südkorea eine "sinnvolle" Verbindung für die Asiaten. Und auch wenn die Südkoreaner bisher keine grosse Freude an der Kursentwicklung ihrer Beteiligung hatten, so könnte jetzt eine Landzuteilung in Kanada der SK Group einen Doppelschlag ermöglichen. Die zur SK Group gehörende SK ecoplant plant - wir berichteten - im kanadischen Nujio'qonik-Projekt mit Partnern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...