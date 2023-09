Die Aktie von Rheinmetall gehörte am heutigen Dienstag mit einem Plus von 0,5 Prozent zu den zehn besten Werten des Tages im DAX. Das Rüstungsunternehmen hat erstmals Munition für den Flugabwehr-Panzer Gepard an die Ukraine geliefert. Warburg Research hat indes seine Kaufempfehlung bestätigt, aber auch auf Risiken hingewiesen.Eine erste Charge sei auf den Weg gebracht worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Es sollen weitere Chargen folgen, bis Jahresende insgesamt 40.000 Schuss. ...

