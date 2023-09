Sport- und Yogabekleidung sind begehrt wie eh und je. Das signalisieren die Q2-Zahlen (per 30.7.) von Lululemon am Donnerstag (31.8.) sehr eindrücklich. Der Umsatz stieg wb. um 20% auf 2,2 Mrd. US-Dollar und das EPS um rd. 19% auf 2,68 Dollar. Die Gewinnschätzungen konnten v. a. dank starker Zuwächse im internationalen Geschäft (+52%; Umsatzanteil: 16%) um rd. 5% geschlagen werden.Rückenwind erhielt der kanadische Sportartikelhersteller derweil besonders in China (+61%). Bequeme Kleidung wie u. a. Sporthosen und Leggings hatten während der Pandemie eine hohe Nachfrage erfahren. Bislang zeichnet sich trotz beendeter Pandemie keine Trendwende im Kundenverhalten ab, führte CEO Calvin McDonald schon nach den Q1-Zahlen (1.6) aus. In Nordamerika (+11%; Umsatzanteil: 84%) entwickelte sich das Geschäft im Q2 zwar positiv, allerdings ist eine sequenzielle Verlangsamung ...

