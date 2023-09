München (ots/PRNewswire) -Als Unternehmen für Smart Life Solutions präsentiert LG auf einer der wichtigsten Mobilitätsmessen differenzierte Mobilitätserlebnisse, die auf einem umfassenden Konsumentenverständnis beruhenLG Electronics (LG) hielt heute seine erste Pressekonferenz auf der IAA MOBILITY ab, einer der weltweit größten jährlichen Veranstaltungen der Mobilitätsbranche. In seiner Rede auf der Hauptbühne (Halle A1) der Messe München erläuterte William Cho, CEO von LG, die Sicht des Unternehmens auf die Zukunft der Mobilitätsbranche und präsentierte seine Vision, wichtige Veränderungen im gesamten Mobilitäts-Ökosystem voranzutreiben - ein Ziel, auf das das Motto der Pressekonferenz von LG hinweist: "Taking Life's Good on the Road".Im Juli dieses Jahres verkündete LG seine Vision, eine "Smart Life Solution Company" zu werden - mit dem Ziel, das Kundenerlebnis auf alle Lebensbereiche auszudehnen und diese zu verbinden. Im Anschluss daran stellte das Unternehmen ThinQ UP 2.0 vor, eine bahnbrechende Innovation, die Haushaltsgeräte in ultra-vernetzte Lifestyle-Lösungen verwandelt. Heute stellte das Unternehmen seine einzigartige und inspirierende Vision für das zukünftige Kundenerlebnis im Bereich Mobilität vor.Mit der rasanten Entwicklung der Automobilindustrie hin zur Elektrifizierung und zum autonomen Fahren hat LG eine große Chance, einen neuen Kundenwert im Bereich der Mobilität zu schaffen. Das Auto wird bald mehr sein als nur ein Transportmittel und stattdessen ein Raum, der erweiterte und differenzierte Kundenerfahrungen bietet."LG ist seit fast 70 Jahren im Consumer Business tätig. In dieser Zeit haben wir ein umfassendes Verständnis der globalen Konsumenten und ihrer Lebensräume gewonnen, indem wir immer wieder neue Erkenntnisse und Trends entdeckt haben. Dies führte zu zahlreichen Innovationen in der Unterhaltungselektronik", so CEO William Cho. "Mit unserem umfangreichen Wissen und unserer Erfahrung in diesem Bereich freuen wir uns, unsere neue Sichtweise auf die Mobilität zu präsentieren."Das Wissen und die Erfahrung, die hinter den auf Kundenerfahrung ausgerichteten Produkten und Dienstleistungen von LG stehen, haben zu einem raschen Wachstum des Unternehmens Vehicle Component Solutions (VS) von LG geführt. Durch kontinuierliche Investitionen in die VS Company hat LG sein Geschäft im Laufe der letzten zehn Jahre erfolgreich auf den Markt für Automobilkomponenten und -lösungen ausgeweitet."Alpha-able": Künftige Mobilitätserfahrungen im Zeichen der KundenerfahrungLG hat kürzlich ein Experiment durchgeführt, bei dem eine Umgebung geschaffen wurde, die das Innere eines echten autonomen Fahrzeugs simuliert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die meisten Menschen das autonome Fahrzeug als einen exklusiven und privaten Raum wahrnehmen, der ihnen die völlige Freiheit gibt, das zu tun, was sie wollen, z. B. zu spielen, zu arbeiten und Zeit allein zu verbringen. Eingehende Umfragen zeigen, dass Autofahrer heute ähnliche Ansichten über ihre Fahrzeuge und die Zeit, die sie darin verbringen, haben: 72 Prozent stimmen zu, dass Autofahren in erster Linie eine Zeit ist, in der man sich allein entspannen kann, und 43 Prozent bezeichnen das Fahrzeug als einen bedeutungsvollen persönlichen Raum.Auf der Grundlage dieser Kundeneinblicke definiert LG das Auto als "personalized digital cave" neu und hat drei Themen für das Kundenerlebnis entwickelt - "Transformable", "Explorable" und "Relaxable" - um seine Vision der zukünftigen Mobilität zu verwirklichen. Zusammen sind diese Themen als "Alpha-able" definiert, die Interpretation des Unternehmens, alles möglich zu machen.Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Strategy Analytics hatte LG im vergangenen Jahr mit 23,3 Prozent den größten Anteil am weltweiten Markt für Fahrzeugtelematik. Und seit 2021 hält das Unternehmen einen zweistelligen Anteil im Bereich Audio, Video und Navigation (AVN). Diese Ergebnisse sind auf die Anerkennung und das Vertrauen zurückzuführen, das die VS Company bei den großen Automobilherstellern für ihre differenzierten Produkte und Dienstleistungen erworben hat.Wandelbare Erlebnisse: Eine Umgebung, die sich den Bedürfnissen der Nutzer anpasstLG ist der Ansicht, dass der Innenraum eines Fahrzeugs in der Lage sein sollte, sich physisch zu verwandeln, um verschiedenen Situationen oder Zwecken gerecht zu werden: in ein Restaurant zum Essen, in ein Büro zum Arbeiten oder sogar in ein Kino auf Rädern. Um das Erlebnis "Transformable" zu ermöglichen, wird der Raum im Fahrzeug flexibler und bietet einzigartige Erlebnisse, die die Erwartungen der Fahrgäste erfüllen und übertreffen. Dieses Konzept wird durch die innovativen Display-Lösungen von LG zum Leben erweckt, einschließlich transparenter, flexibler und rollbarer Displays in einer Vielzahl von Formfaktoren, sowie durch seine konkurrenzlosen Technologien für Haushaltsgeräte."Explorable Experience": Mit Inhalten den Raum im Fahrzeug neu erfindenLG ist davon überzeugt, dass das Auto der Zukunft in der Lage sein sollte, den einzigartigen Kontext jeder Fahrt zu verstehen und dabei Reiseziel, Reisedauer und andere Variablen zu berücksichtigen, um eine intelligentere Fahrt mit maßgeschneiderten Inhaltsempfehlungen und mehr zu ermöglichen. LG ist zuversichtlich, dass die Kombination aus fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI) und eXtended Reality (XR)-Technologie dazu beitragen wird, "Explorable Experience" zu ermöglichen.Die hochentwickelte KI des Unternehmens wird das Mobilitätserlebnis auf ein neues Niveau heben und interaktive, fahrzeuginterne Sprachassistenten ermöglichen, die bei der Empfehlung von Inhalten an die Fahrgäste die Reisedauer und das Fahrtziel berücksichtigen und relevante Optionen anbieten, die innerhalb der geschätzten Reisezeit genutzt werden können. Mit der Augmented-Reality-Technologie (AR) und Windschutzscheiben mit dem transparenten OLED-Display von LG können sich die Fahrgäste von ihrem aktuellen Standort in eine völlig andere Stadt versetzen lassen oder das Aussehen des Fahrzeuginnenraums komplett verändern."Relaxable Experience": Mehr Komfort bietenDie "Relaxable Experience" wird die fortschrittliche Technologie und die vernetzten Dienste von LG nutzen, um den Kunden zu helfen, sich zu entspannen und sich eine Auszeit zu gönnen. Bei der Fahrt in einer belebten Stadt können Passagiere einen virtuellen Garten genießen und frische Luft schnappen, eine Wärmemassage in ihrem Sitz genießen, während sie beruhigende Musik hören, oder eine KI-Beratung in Anspruch nehmen, die ihnen hilft, den Tag zu verarbeiten. Diese beruhigenden Mobilitätserlebnisse werden durch das umfassende Know-how von LG in den Bereichen Haushaltsgeräte, Displays, digitale Gesundheit und anderen kundenbezogenen Geschäftsbereichen ermöglicht.Die drei Erlebnisthemen, aus denen sich "Alpha-able" zusammensetzt, sind die Säulen des zukünftigen mobilen Kundenerlebnisses von LG. Um sich von seinen Mitbewerbern abzuheben, werden die unter jedem Thema zusammengefassten Erlebnisse durch die innovativen, kundenorientierten Technologien, Dienstleistungen und Inhalte des Unternehmens realisiert."Wir sind der festen Überzeugung, dass sich die Mobilität der Zukunft auf die Aufgabe konzentrieren sollte, den Kunden ein neues Erlebnis zu bieten. LG ist mit seinen innovativen Mobilitätslösungen dieser wichtigen Aufgabe verschrieben", so CEO Cho. "Da wir uns bemühen, die Zukunft der Mobilität zu erschließen, laden wir alle Branchenführer ein, sich uns auf dieser spannenden und wichtigen Reise anzuschließen."Das Video der Pressekonferenz kann auf dem YouTube-Kanal von LG Global (www.youtube.com/GlobalLG) angesehen werden.Über LG Electronics, Inc.LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber im Technologie-Bereich. Mit über 75.000 Mitarbeitern weltweit erzielte LG im Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar über die vier Business Units Home Appliances & Air Solutions, Home Entertainment, Vehicle Component Solutions und Business Solutions hinweg. LG zählt zu den international führenden Herstellern von Flachbildfernsehern, Klimageräten, Haushaltsgeräten, Servicerobotern und Automobilkomponenten, sowie von Premium-Produkten der Marke LG SIGNATURE und LG ThinQ®-Produkten mit künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter LGnewsroom.com.