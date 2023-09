Nun bestätigt: Per 18. September wechselt die Telekom Austria in den ATX und ersetzt aufgrund einer höheren Streubesitzkapitalisierung und eines stärkeren Börsenumsatzes die Strabag. Das hat die halbjährliche Überprüfung der österreichischen Indizes im Rahmen des Indexkomitees ergeben. Die Strabag wurde in einer außerordentlichen Änderung im November 2022 in den österreichischen Leitindex ATX aufgenommen. Das ATX-Komitee hat damals außerhalb des üblichen Überprüfungszyklus entschieden, die S Immo AG aufgrund einer Änderung in der Eigentümerstruktur und dem daraus resultierenden gesunkenen Streubesitz aus dem ATX zu streichen. Beim ATX Five kommt es aktuell hingegen zu keinen Veränderungen: ...

