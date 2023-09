Erfahrene Führungspersönlichkeit im Vertrieb steigt auf und tritt in die Führungsriege ein, um weltweite Vertriebsmöglichkeiten und Kooperationen voranzubringen

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, meldete heute die Ernennung von Alex Mosher zum Chief Revenue Officer (CRO). Mosher wird in seiner neuen Position den weltweiten Vertrieb leiten. Dieser umfasst die Bereiche Americas Enterprise, International Sales (EMEA und APJ), US Federal, US SLED, Strategic Alliances, Channel Sales, Global Sales Enablement und die zugehörigen Mitarbeitenden und wird zum weiteren dynamischen Kundenwachstum von Armis in allen Märkten beitragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230905881667/de/

Armis Appoints Alex Mosher to Chief Revenue Officer (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, unser Führungsteam mit enorm talentierten, engagierten Teammitgliedern wie Alex Mosher zu verstärken", so Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Alex Mosher ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit. Er lebt die Unternehmenswerte von Armis und stellt diese durch seine Arbeit unter Beweis. Wir sind stolz darauf, seine Leistungen durch den Aufstieg in diese Funktion würdigen zu können, und wir freuen uns auf die nächste Wachstumsphase von Armis unter seiner Führung."

"Ich fühle mich sehr geehrt, diese Position einzunehmen, und freue mich auf meine neuen Aufgaben in dieser Zeit, in der das Unternehmen seine bemerkenswerte Entwicklung fortsetzt", so Mosher. "In der heutigen komplexen Cyber-Landschaft ist Armis hervorragend aufgestellt, um mit Organisationen auf der ganzen Welt bei der Bekämpfung von Bedrohungen zusammenzuarbeiten, die durch die immer größer werdenden Angriffsflächen entstehen. Ich bin sehr stolz auf den bisherigen Erfolg unseres Teams und freue mich auf die künftige Weiterentwicklung von Armis. Unseren Kunden bieten wir die wichtigsten Sicherheitsdienstleistungen und unterstützen sie auf ihrem Weg zu einer noch sichereren, proaktiven Abwehrstrategie."

"Das Ineinandergreifen von Vertrieb und Marketing bei Armis ist von sehr großer Bedeutung für das Unternehmen. Ich blicke der weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit mit unserem globalen Markteinführungsteam mit Freude entgegen. Die Fähigkeiten von Alex Mosher als Führungskraft, Mentor und Motivator in Kombination mit seinem fundierten fachlichen Know-how haben wesentlich zur Transformation des gesamten Unternehmens beigetragen. Seine Beförderung zum CRO hat er sich mehr als verdient. Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren noch enger mit Mosher zusammenzuarbeiten und auf dieser hervorragenden Basis weitere Erfolge zu erzielen", so Conor Coughlan, Chief Marketing Advocacy Officer von Armis.

"Ich bin sehr erfreut, dass Alex Mosher diese Funktion übernommen hat, um das Wachstum unserer Markteinführungsabteilung weiter voranzubringen", so Brian Gumbel, President von Armis. "Ich bin davon überzeugt, dass unser Team unter seiner Leitung die Erwartungen auch künftig übertreffen und unseren Kunden und Partnern als zuverlässiger Partner bei der digitalen Transformation zur Seite stehen wird. Mit vereinten Kräften werden wir uns der sich ständig verändernden Cyber-Bedrohungslandschaft stellen und dafür sorgen, dass die Umgebungen unserer Kunden sicher und widerstandsfähig bleiben."

Armis trägt dazu bei, die Betriebsumgebungen einiger der größten Flughäfen und Häfen der Welt zu überwachen und zu sichern. Das Unternehmen sorgt dafür, dass kritische Infrastrukturen und führende Hersteller rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in Betrieb bleiben. Armis trägt dazu bei, Leben zu retten, indem das Unternehmen medizinische Einrichtungen und die Umgebung der Patientenversorgung in einigen der größten Gesundheitseinrichtungen der Welt absichert. Darüber hinaus schützt der Anbieter Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden besser vor Cyber-Kriminellen, Schurkenstaaten und anderen bösartigen Akteuren.

Weitere Informationen über Armis erhalten Sie unter: https://www.armis.com/

Weitere Informationen über Karrieremöglichkeiten bei Armis erhalten Sie unter: https://www.armis.com/careers/

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230905881667/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Rebecca Cradick

Senior Director, Global Communications

Armis

pr@armis.com