Präsentation von Daten aus der klinischen Studie zum Nachweis des Wirkmechanismus von RLS-0071, dem dual wirkenden Komplementinhibitor und inhärenten entzündungshemmenden Produktkandidaten des Unternehmens, an gesunden Freiwilligen

ReAlta Life Sciences ("ReAlta"), Inc. ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich mit lebensbedrohlichen seltenen Krankheiten befasst, indem es sich die Kraft des Immunsystems zunutze macht, gab heute bekannt, dass es auf dem internationalen Kongress der European Respiratory Society 2023, der vom 9. bis 13. September 2023 in Mailand, Italien, stattfindet, weitere klinische Daten aus der Phase-1b-Studie zu RLS-0071 an gesunden Freiwilligen vorstellen wird. RLS-0071, der Komplementinhibitor und inhärente entzündungshemmende Produktkandidat des Unternehmens, wird zur Behandlung der hypoxischen ischämischen Enzephalopathie und anderer akuter entzündlicher und seltener Krankheiten entwickelt.

Bei der klinischen Studie der Phase 1b (Protokoll RLS-0071-103; NCT05351671) handelt es sich um eine Proof-of-Mechanism (POM)-Studie, mit der die Übertragbarkeit von RLS-0071 von Tiermodellen für akute Lungenverletzungen und andere akute Lungenverschlechterungen auf den Menschen nachgewiesen werden soll, indem die durch Neutrophile vermittelte Entzündung auf Gewebeebene gehemmt wird. Die neuen Daten werden von Prof. Dr. Jens M. Hohlfeld, Division Director of Airway Research am Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (Hannover, Deutschland) und Leiter der Phase 1b-Studie, vorgestellt.

Details zur Präsentation:

Titel Safety and Efficacy of RLS-0071 on Neutrophils and Inflammatory Mediators in a Phase 1b Inhaled LPS Study Autoren Jens M. Hohlfeld, Olaf Holz, Meike Müller, Saskia Carstensen, Linda Dell, Jessica Goss, Pam Hair, Philipp Badorrek, Kenji Cunnion, Ulrich Thienel Präsentation PS-6 im Posterbereich; Allianz MiCo Convention Centre, Ebene +2, Halle 4 Session Session 68 (PA608) From bench to bedside: translational studies in airway diseases Datum/Uhrzeit Sonntag, 10. September, 08:00 09:30 Uhr GMT+2

Über ReAlta Life Sciences

ReAlta Life Sciences, Inc. ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das sich die Kraft des Immunsystems zunutze machen will, um lebensbedrohliche akute Entzündungen und seltene Krankheiten zu behandeln. Die EPICC-Peptide des Unternehmens basieren auf der Erforschung des humanen Astrovirus HAstV-1, das eine nicht-entzündliche, selbstlimitierende Gastroenteritis verursacht, die einzigartig unter den Viren ist, da es Komponenten des angeborenen Immunsystems hemmt. Die therapeutischen Peptide von ReAlta nutzen diese vom Virus abgeleiteten Mechanismen, um Komplement- und Entzündungsprozesse im Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Pipeline des Unternehmens wird von RLS-0071 angeführt, das die IND-Zulassung und den Orphan Drug Designation der U.S. Food and Drug Administration und der European Medicines Agency für die Behandlung der hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie (HIE) bei Neugeborenen erhalten hat. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Norfolk, Virginia. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.realtalifesciences.com.

