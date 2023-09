Sieben Jahre ist es her, dass die Raumsonde Osiris-Rex ihre Reise ins All angetreten hat. Nun kehrt sie mit wertvollem Inhalt im Gepäck zur Erde zurück: eine versiegelte Probe mit Gesteinsmaterial vom Asteroiden Bennu. Es ist wohl eine der bedeutendsten Missionen der Nasa: Am 24. September 2023 wird die Raumsonde Osiris-Rex die Erde passieren und dabei eine versiegelte Probe des Asteroiden Bennu freigeben, die Wissenschaftler:innen wertvolle Einblicke ...

