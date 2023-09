Die neue Woche startete an der Börse eigentlich noch recht verheißungsvoll. Doch letztlich konnten DAX und Co ihre frühen Zugewinne nicht verteidigen und entsprechend ging es auch bei vielen Einzeltiteln im späten Handel wieder abwärts. Unter dem Strich gab es da so manche Enttäuschung, obschon es aus den USA aufgrund des Labour Day keinerlei Vorgaben gab. Immerhin gab es aber doch die eine oder andere Ausnahme zu sehen.Anzeige:Weiter auf dem Vormarsch war die Aktie von BYD (CNE100000296), die sich um 2,6 Prozent bis auf stolze 30,60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...