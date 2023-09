Beijing (ots/PRNewswire) -Shenyang, die Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, hat vom 1. bis 3. September zum sechsten Mal die Shenyang International Open Regatta veranstaltet, um den Einfluss der lokalen Ruderveranstaltungen zu verstärken.Die Regatta, die seit 2018 zum sechsten Mal stattfindet, ist ein Markenzeichen von Shenyang und hat Ruderteams aus mehr als einem Dutzend Ländern und Regionen wie dem Vereinigten Königreich (https://en.imsilkroad.com/p/312850.html) und Japan angezogen, um sich auf dem Hun He zu messen, sagte Sui Qingyang, Leiterin des internationalen Ruderzentrums von Shenyang.Der Hun He liegt auf einem ähnlichen Breitengrad wie der Austragungsort der Head of Charles Regatta (HOCR) und verfügt über ausgezeichnete Wasserressourcen. In Verbindung mit der reichen Geschichte und Kultur sowie der faszinierenden Stadtlandschaft von Shenyang verleiht der Fluss der internationalen Regatta zusätzlichen Charme.Im Mai dieses Jahres fand in der Stadt eine weitere große Ruderveranstaltung statt, die siebte chinesische Hochschulmeisterschaft im Rudern, die auch als Qualifikation für die Ruderwettkämpfe der 31. Summer World University Games diente.Mit fast 300 Teilnehmern von 16 renommierten Universitäten und Hochschulen, die in Shenyang antraten, erregte die siebte chinesische Hochschulmeisterschaft im Rudern bei Ruderfans aus aller Welt große Aufmerksamkeit.Um die Ruderwettkämpfe weiter zu bereichern, legt Shenyang besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Ruderwettkampfserien wie den weltberühmten Ruderwettbewerb der Universitäten, das nationale Ruder-Einladungsturnier für Jugendliche, den Hochschulruderwettbewerb, die nationalen Rudermeisterschaften für Hochschulstudenten sowie die nationalen Rudermeisterschaften für Highschoolstudenten und wird mehrere Ruderwettkämpfe mit gewohnt großer Beteiligung der Bevölkerung veranstalten.In der Zukunft will die Stadt die Möglichkeit prüfen, die asiatischen Rudermeisterschaften (Asian Rowing Championships) und das nordostasiatische Rudereinladungsturnier auszurichten und Teams aus asiatischen Ländern zu den Wettkämpfen einzuladen, um ihren internationalen Einfluss zu stärken.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/335923.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2201278/Shenyang.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-nordostchinesische-stadt-richtet-hochrangige-internationale-ruderveranstaltung-aus-um-einflussreiche-regatta-marke-zu-schaffen-301918240.htmlPressekontakt:Silvia Su,+86-15117925061,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5596130