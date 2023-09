Patrick Decker tritt am Ende des Jahres als CEO zurück und ist bis März 2024 beratend für das Unternehmen tätig

COO Matthew Pine übernimmt ab dem 1. Januar 2024 die Position des CEO

William Grogan wird mit Wirkung 1. Oktober 2023 als Nachfolger von Sandra Rowland zum CFO ernannt

Unternehmen bestätigt Prognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr

Xylem Inc. (NYSE: XYL) ist ein global tätiges führendes Unternehmen, das Wassertechnologie herstellt und so zur Lösung der drängendsten Probleme der Welt beiträgt. Heute gab Xylem bekannt, dass President und Chief Executive Officer Patrick Decker sich nach einem erfolgreichen Jahrzehnt aus diesen Ämtern verabschieden möchte. Gemäß der langfristigen Nachfolgeplanung wird der derzeitige COO des Unternehmens, Matthew Pine ihm am 1. Januar 2024 nachfolgen. Dann wird Decker den Vorstand von Xylem verlassen und Pine wird dem Gremium als Director beitreten. Decker und Pine werden eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang zu garantieren.

Xylem hat mit Wirkung 1. Oktober 2023 darüber hinaus William Grogan, ehemals Chief Financial Officer der IDEX Corporation, zum Senior Vice President und Chief Financial Officer ernannt. Er folgt Sandra Rowland nach, die das Unternehmen verlassen und anderen Möglichkeiten nachgehen wird. Sowohl Decker als auch Rowland bleiben bis März 2024 beschäftigt, um in beratender Funktion den Übergang zu unterstützen.

Robert Friel, Vorsitzender von Xylem's Board, sagte: "Da Patrick ausscheiden möchte, haben wir die Ehre, die Neubesetzung des Vorstands vorzunehmen, während Xylem weiterhin dynamisch wächst. Der Board ist einstimmig der Meinung, dass Matthew die richtige Führungskraft ist, um die nächsten Schritte bei Xylem einzuleiten. Matthew ist ein global denkender, ausgezeichneter Stratege, der sich auch auf der operativen Ebene gut auskennt. Wir freuen uns darauf, mit ihm zusammen den Radius des Unternehmens weiter auszuweiten."

Friel fuhr fort: "Das Board dankt Patrick für die Führung des Unternehmens in den vergangenen fast zehn Jahren. In dieser Zeit hat Xylem sich zu einem globalen Marktführer mit internationaler Präsenz und einem im Bereich der Wassertechnologie einzigartigen Portfolio an Lösungen entwickelt. Der Wertzuwachs war mit mehr als 300 Gesamtrendite für die Aktionäre lukrativ. Dank der visionären und leidenschaftlichen Führung von Patrick haben er und sein Team den Wettbewerbsvorteil von Xylem ausgebaut und eine Phase des kontinuierlichen Wachstums eingeleitet. Xylem kann optimistisch in die Zukunft blicken und dafür danken wir Patrick."

Patrick Decker meinte: "Es war mir eine große Ehre, fast zehn Jahre lang als CEO tätig zu sein. Ich bin so stolz darauf, wie das Xylem-Team Kunden und Gemeinden dabei geholfen hat, eine sichere Versorgung mit Wasser aufzubauen und nachhaltiger zu werden. Nachdem ich in den vergangenen Jahren eng mit Matthew zusammengearbeitet habe, bin ich mir sicher, dass er der Richtige ist, um den Wachstumskurs von Xylem fortzusetzen und unseren Fokus auf den wirtschaftlichen und sozialen Wertzuwachs zu verstärken. Ich möchte Rob und dem gesamten Board für dessen kontinuierliche Unterstützung während meiner Amtszeit danken. Ich sehe dem nächsten Kapitel von Xylem zuversichtlich entgegen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Matthew in den kommenden Monaten, um einen reibungslosen Übergang zu garantieren."

COO Matthew Pine sagte: "Xylem ist ein hervorragendes Unternehmen mit einem außergewöhnlich talentierten und ehrgeizigen Team. Ich bin dankbar und erfreut, auf dem starken Fundament, der Dynamik und der weitsichtigen Strategie aufbauen zu können, die unter der Führung von Patrick entstanden sind. Während wir die beiden großartigen Unternehmen Xylem und Evoqua zusammenführen, hilft unser gesamtes Team unseren Kunden engagiert dabei, mit den global zunehmenden Herausforderungen rund um die Wasserversorgung fertig zu werden. Dabei setzen wir auf innovative Technik, die die digitale Transformation des Wassers vorantreibt, sowie umfassende Lösungen. Zusammen mit unseren Partnern können wir unsere Leistung noch verbessern und dabei Wachstum und Wertzuwachs für alle unsere Stakeholder erzielen."

Decker sagte im Hinblick auf die CFO-Nachfolge: "Bill ist besonders gut geeignet, um die Zukunft von Xylem mitzugestalten. Matthew und ich begrüßen ihn herzlich im Team. Bill kennt die Welt der globalen Finanzen und er hat in den vergangenen 20 Jahren sein Können unter Beweis gestellt. Er weiß, wie man organisch und anorganisch profitables Wachstum erzielt, er konzentriert sich auf Produktivität sowie eine solide Kapitalanlage. Das wird Xylem guttun und weiterhin zu einem nachhaltigen organischen Wachstum, höheren Margen und überdurchschnittlicher Rendite führen."

Decker fasste zusammen: "Im Namen des gesamten Unternehmens möchte ich Sandy für ihren wertvollen Beitrag als CFO in den vergangenen drei Jahren herzlich danken. Ihre energische Führung und ihr Streben nach Exzellenz haben uns in eine stabile finanzielle Lage versetzt, die ein guter Ausgangspunkt für unsere nächste Wachstumsphase ist."

Das Unternehmen bestätigt die Prognosen vom 2. August 2023 für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2023.

Über unsere Vorstandsvorsitzenden

Matthew Pine nahm 2020 seine Tätigkeit bei Xylem auf. Während seiner dortigen Laufbahn führte er die Bereiche Angewandte Wassersysteme und Messung Kontrolllösungen sowie das Americas Commercial Team. Als Chief Operating Officer führt er zurzeit Xylem's Regionen, Geschäftssparten und managt die Bereiche Globale Innovation, Technologie und Produkte, IT, integrierte Lieferkette und digitale Funktionen. Vor seiner Zeit bei Xylem sammelte Herr Pine mehr als 25 Jahre lang Erfahrungen im allgemeinen Management, Vertrieb, Marketing, digitalen und Produktmanagement, unter anderem als President of Carrier Residential für United Technologies Corporation, Marketing und Produktmanagement, Führung der Geschäftssparte HVAC für Carrier Residential, Leiter des Vertriebs für Kraftwerkstechnologie Zentraleuropa bei Vestas Wind Systems, Director of Product Management and Marketing bei Lennox International Inc. sowie führende Positionen im Vertrieb und Marketing bei Trane Residential Light Commercial Systems.

William Grogan ist seit 2017 als Executive Vice President and Chief Financial Officer für die IDEX Corporation (NYSE: IEX) tätig. Dies ist ein diversifizierter Hersteller von anspruchsvollen, erfolgskritischen Produkten für zahlreiche Märkte. Bei IDEX war Herr Grogan verantwortlich für die globale Finanzstrategie und es gelang ihm, die Marktkapitalisierung während seiner Tätigkeit auf $17 Milliarden mehr als zu verdoppeln. Vorher war er in leitender Position bei Walgreens, Highway Technologies, Crane und Sears tätig. Herr Grogan verfügt über einen Bachelor in Finanzen vom Merrimack College und einen MBA der Kellogg Graduate School of Management an der Northwestern University. Er ist Mitglied des Board of Directors und des Audit Committee bei Crane NXT (NYSE: CXT).

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führender Hersteller von Wassertechnologie. Durch Technologie, Innovation und Fachkenntnisse trägt er dazu bei, die Herausforderungen in den Bereichen Wasser, Abwasser und damit in Verbindung stehenden Systemen zu meistern. Die mehr als 22.000 Beschäftigten erwirtschafteten 2022 einen Pro-forma-Umsatz von $7,3 Milliarden. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unseren Kunden helfen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren. Wir unterstützen Kommunen in mehr als 150 Ländern, eine sichere Wasserversorgung aufzubauen. Helfen Sie uns dabei und besuchen Sie uns unter: www.xylem.com and Let's Solve Water.

Zukunftsgerichte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß Abschnitt 27A des Securities Acts 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934, jeweils in der aktuellen Fassung, als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft werden können. Im Allgemeinen können Formulierungen wie "vorhersagen," "schätzen," "erwarten," "Projekt," "beabsichtigen," "planen," "in Betracht ziehen," "prognostizieren," "Vorhersage," "möglicherweise," "glauben," "Ziel" "wollen," "könnte," "würde," "sollte," "potentiell," "dürfen" und ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen hindeuten. Naturgemäß beziehen sich diese auf unsichere Angelegenheiten und beinhalten Aussagen, die sich nicht auf die Vergangenheit beziehen, wie zum Beispiel Aussagen über Strategie, Finanzpläne, Prognosen, Ziele, Pläne, Absichten oder Zielvorhaben (einschließlich Aussagen zu unseren sozialen, ökologischen oder sonstigen Nachhaltigkeitszielen). Oder sie beziehen sich auf zukünftige Ergebnisse oder das Finanzergebnis, einschließlich Aufträge, Umsatz, Geschäftsmargen sowie Ergebnis je Aktie. Diese Aussagen sind keine Garantie für unsere zukünftige Leistung. Obwohl wir der Ansicht sind, dass derartige Aussagen vernünftig sind, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen auch einigen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, wie sie unter "Item 1A. Risk Factors" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind sowie in folgenden Einreichungen an die Securities and Exchange Commission. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit, also am Datum der Pressemitteilung, vorliegen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es wegen neuer Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230905379281/de/

Contacts:

Medien

Houston Spencer +1 (914) 323-5723

houston.spencer@xylem.com

Investoren

Andrea van der Berg +1 (914) 260-8612

andrea.vanderberg@xylem.com