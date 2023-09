Wir sind begeistert: Die kultige Schönheitsmarke und das globale Unternehmen Mary Kay Inc. wurde von Euromonitor International zur weltweiten Marke Nr. 1 für Hautpflegeprodukte und Dekorativkosmetik im Direktvertrieb* gekürt. Die Ehrung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen sein 60-jähriges Bestehen feiert und Mary Kay Ashs Vermächtnis fortsetzt, Frauen damals, heute und immer zu unterstützen.

The honor comes as the company celebrates its 60th anniversary in business, continuing Mary Kay Ash's legacy of empowering women then, now, and always. (Graphic: Mary Kay Inc.)