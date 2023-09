Mit einem Kursplus von 4,7% setzte sich die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) am Dienstag an die Spitze der Gewinner im breiten S&P500-Index. Nachdem 2022 ein rabenschwarzes Börsenjahr für Elon Musks Autobauer war, dürfen sich Tesla-Aktionäre seit Jahresbeginn wieder über eine Top-Performance freuen. Seit Anfang Januar legte die Aktie um fast +120% zu. Was macht Tesla wieder so attraktiv? Tesla vorgestellt Der 2003 gegründete US-amerikanische Autohersteller ...

