DJ MÄRKTE ASIEN/Meist leichter - Chinesische Immobilienaktien sehr fest

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Stimmung an den ostasiatischen Börsen und in Sydney bleibt eingetrübt, nachdem am Dienstag der jüngste Einkaufsmanagerindex deutlich rückläufig ausgefallen war und die maue Lage der chinesischen Konjunktur unterstrichen hatte. Dazu kommt eine etwas leichtere Vorgabe der Wall Street. Daneben dürfte der Ölpreis eher bremsend wirken. Er stieg am Vortag auf ein Zehnmonatshoch - bei Brent auf gut 91 Dollar je Barrel -, nachdem Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzung bis Ende des Jahres verlängert hatten.

Lediglich in Japan liegt das Börsenbarometer erneut im Plus. Der Nikkei-Index gewinnt 0,6 Prozent auf 33.249 Punkte. Er wird erneut unterstützt vom schwachen Yen, weil sich damit die Exportchancen verbessern. Mit 147,81 je Dollar ist der Yen auf ein neuerliches Jahrestief gesunken.

An den anderen großen Aktienmärkten der Region geht es zwischen 0,3 Prozent in Schanghai und 0,8 Prozent in Sydney nach unten.

Hoffnung auf weitere Hilfen stützt Immobilienaktien

Unter den Einzelwerten zeigen sich Immobilienaktien in Hongkong gegen die leichtere Tendenz des Gesamtmarktes sehr fest. Marktteilnehmer verweisen auf mehr als verdoppelte Immobilienverkäufe in Schanghai und Peking am vergangenen Wochenende, nachdem in der Vorwoche weitere Erleichterungen für Immobilienkäufer beschlossen worden waren.

Dazu kursiert ein Bericht, wonach Peking neue Maßnahmen zur Stützung des Sektors ergreifen könnte. Wie die staatliche "Securities Times" schreibt, sind die Maßnahmen zur Beschränkung des Erwerbs von Wohneigentum und der Vergabe von Immobilienkrediten "veraltet".

Country Garden schießen um 17,8 Prozent nach oben, auch angetrieben davon, dass das Unternehmen nach einem Aufschub am Vortag Dollarschulden bediente. Evergrande haussieren um 31 Prozent, Longfor steigen um 4,0 und Seazen um 7,0 Prozent.

Aufwärts geht es in der gesamten Region für Aktien aus dem Ölsektor angesichts des weiter steigenden Ölpreises. In Tokio legen Inpex um 2,4 Prozent zu, in Hongkong CNOOC um 1,2 und in Sydney Woodside um 1,5 Prozent. in Seoul verteuern sich S-Oil um rund 2,0 Prozent.

In Tokio gehören die exportempfindlichen Autowerte zu den Gewinnern. Honda ziehen um 2,7, Mazda um 5,5, Toyota um 2,7 und Nissan um 2,2 Prozent an.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.258,90 -0,8% +3,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.248,43 +0,6% +26,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.565,74 -0,6% +14,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.143,62 -0,3% +1,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.306,24 -0,8% -4,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.223,09 -0,1% -0,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.460,61 +0,4% -2,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:08 % YTD EUR/USD 1,0733 +0,1% 1,0724 1,0771 +0,3% EUR/JPY 158,26 -0,1% 158,38 158,23 +12,8% EUR/GBP 0,8538 +0,1% 0,8532 0,8552 -3,5% GBP/USD 1,2570 +0,0% 1,2568 1,2595 +3,9% USD/JPY 147,46 -0,2% 147,69 146,93 +12,5% USD/KRW 1.330,03 -0,2% 1.332,04 1.330,83 +5,4% USD/CNY 7,1982 +0,1% 7,1910 7,1701 +4,3% USD/CNH 7,3144 +0,2% 7,3025 7,2988 +5,6% USD/HKD 7,8428 +0,0% 7,8413 7,8364 +0,4% AUD/USD 0,6381 +0,0% 0,6378 0,6382 -6,4% NZD/USD 0,5885 +0,0% 0,5884 0,5889 -7,3% Bitcoin BTC/USD 25.759,71 +0,1% 25.725,79 25.697,63 +55,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,69 86,69 0% 0 +10,7% Brent/ICE 90,04 90,04 0% 0 +9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.926,95 1.926,11 +0,0% +0,85 +5,7% Silber (Spot) 23,56 23,55 +0,0% +0,01 -1,7% Platin (Spot) 928,45 931,00 -0,3% -2,55 -13,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

